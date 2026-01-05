Weniger Musik, mehr „Erlebnis“: Wie sich das Mallorca Live Festival 2026 neu erfindet

Eins kann man den Organisatoren des Mallorca Live Festival, des größten Musikfestivals der Insel, nicht vorwerfen: Größenwahn. Es fehlt ihnen nicht der Mut, auch mal einen Gang runterzuschalten. Schon vor drei Jahren beschlossen sie, die Zahl der Besucher von rund 72.000 an drei Tagen auf 60.000 zu drosseln. Für 2026 hat Festivalchef Álvaro Martínez nun angekündigt, die Dauer des Festivals von drei auf zwei Tage zu reduzieren. Zumindest, was den normalen Festivalbetrieb angeht. Am dritten Tag gibt es nun eine Party mit dem französischen Star-DJ David Guetta. Bei der Begründung für diesen Schritt hält sich Martínez nicht lange auf: Drei Tage seien eben etwas lang gewesen, erklärte er Anfang Dezember gegenüber der MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca“.

Klasse statt Masse

Tatsächlich geht die Neuausrichtung aber viel weiter – und geht einen ähnlichen Weg wie die Tourismusindustrie auf der Insel: Klasse statt Masse. Wobei sich die Klasse nicht zwangsläufig auf die auftretenden Künstler bezieht, sondern auf das Publikum. Anders gesagt: Man erfindet neue Zuschauerkategorien – im Marketing-Sprech: „Erlebnisse“ –, um höhere Eintrittspreise zu rechtfertigen. Aus den bislang drei Preissegmenten werden im kommenden Jahr nun fünf. Aufsteigend sind dies der normale Eintritt, VIP, Terraza, Premium und Golden. Das Zwei-Tage-Ticket in der höchsten Kategorie schlägt mit 1.305 Euro zu Buche – David Guetta nicht inklusive.

Das Mallorca Live Festival ist das größte Musikevent der Insel. / FOTO: XAVI TORRENT

Bei einer Podiumsdiskussion zum Thema „Festivals und Tourismus“ Anfang Dezember gab Curro Caravaca, der neue Booker-Manager des Festivals, die Leitlinie vor. „Die Leute sollen nicht mehr einfach auf ein Festival gehen. Es geht darum, ein möglichst umfassendes Erlebnis zu schaffen. Einen Ort, an dem man seine Lieblingsbands sieht, an dem man zu Abend isst, an dem man sich ausruhen kann und wo auch die Kinder versorgt sind. Im besten Fall soll ständig etwas passieren.“

Mehr Bühnen

Dazu gehört auch, dass die Zahl der Bühnen erweitert wird. Waren es zuletzt fünf Bühnen unterschiedlicher Größe, sollen nun zwei weitere dazukommen, wie Martínez im „Diario de Mallorca“ verriet. Neu hinzu komme demnach eine Bühne für Akustikkonzerte und eine für „tanzbare Musik von den Balearen“, die von örtlichen Konzertveranstaltern bespielt wird. Eine Neuaufteilung der Bühnen könnte insofern Vorteile bringen, als man besser nach Geschmäckern aufteilen kann – und nicht Plätze vor der Bühne von Fans „reserviert“ werden, die nichts mit den auftretenden Künstlern anfangen können. Bei der diesjährigen Ausgabe etwa fanden sich in den ersten Reihen des Iggy-Pop-Konzerts zahlreiche junge Bad-Gyal-Fans, die so gar nichts mit der Musik der Punk-Ikone anfangen konnten.

Zugleich birgt die weitere Segmentierung der Bühnen auch die Gefahr, dass mehr Konzerte, die man sehen möchte, zeitgleich stattfinden. Wobei dies eher die Fans betrifft, die das Festival wegen der Musik besuchen und weniger Wert auf das „Erlebnis“ legen.

Politik nicht mehr uneingeschränkt glücklich

Gleichzeitig muss das Festival weiter um die Gunst der Politik und der damit einhergehenden Fördergelder kämpfen. In den vergangenen Jahren schien das kein Problem. Sowohl die sozialistische Gemeindeverwaltung von Calvià, unter der das Festival 2017 nach Magaluf zog, als auch die jetzigen konservativen Rathausoberen zeigten sich bislang entzückt von dem Umstand, ein Festival mit zumindest nationalem Renommee beherbergen zu dürfen.

Doch mit der uneingeschränkt guten Stimmung scheint es erst einmal vorbei. In ungewöhnlich deutlichen Worten äußerte sich bei der Podiumsdiskussion Anfang Dezember der Generaldirektor für Tourismus der Gemeinde Calvià, Jaime Mora: „Es ist dringend notwendig, dass das Mallorca Live Festival daran arbeitet, dass mehr Unternehmen in Magaluf von der Veranstaltung profitieren.“ Das Festivalgelände sei das beste der Insel. Aber die lokale Wirtschaft habe wenig davon. Anders gesagt: Das „Erlebnis“ muss auch außerhalb der Einlasskontrollen stattfinden.

