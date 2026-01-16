Konzerte zu Sant Sebastià in Palma: Diese Bands können Sie in den kommenden Tagen kostenlos live sehen

Es ist der mittlerweile traditionelle Auftakt des Musikjahres in Palma: Zur Feier des Stadtheiligen Sant Sebastià finden in Palma seit Jahrzehnten kostenlose Konzerte statt. Während sie früher auf den Vorabend des Feiertags (20. Januar) beschränkt waren, werden sie mittlerweile über mehrere Tage verteilt.

Und so kommen gleich zum Auftakt mit die bekanntesten Künstler der diesjährigen Ausgabe nach Palma. Am Freitag (16.1.) tritt die britisch-spanische Indie-Elektro-Folk-Band Crystal Fighters auf der Plaça d’Espanya auf. Im Vorfeld gibt es Shows der mallorquinischen Rock-Bands Tebals und Guille & The Waves sowie der Elektro-Pop-Gruppe DMasso. Los geht es um 20 Uhr. Genaue Auftrittszeiten und die Reihenfolge der Konzerte hat das Rathaus Palma noch nicht bekannt gegeben.

Am Tag darauf wird auf zwei Plätzen der Stadt bei den sogenannten Tardeos Party gemacht. Auf der Plaça Tortugues (am oberen Ende des Borne vor dem C&A) legen die DJs Victor Magan, Óscar Romero, Manu Sánchez und Tere G auf. Wer lieber zu handgemachter Musik tanzt, geht auf die Plaça Major. Hier treten Gintonic Band, La Canción del Verano und Madison auf. Start jeweils um 18 Uhr.

Revetla de Sant Sebastià: Vier Bühnen am 19. Januar

Das große Fest findet dann aber wie gehabt am Montag (19.1.) statt. Bei der sogenannten Revetla de Sant Sebastià gibt es Livemusik auf vier verschiedenen Bühnen in der Stadt. Die Plaça d’Espanya (ab 20.15 Uhr) ist dem Latino-Pop und Reggaeton gewidmet. Hier treten der DJ José de Rico, sowie die Sänger Henry Méndez, Danny Romero und Alex Martini auf. Für klassischen Rock geht man auf den Rathausplatz (ab 20.45 Uhr). Der große Name ist hier die spanische Rockband Burning, die auf knapp 50 Jahre Karriere zurückblickt. Daneben gibt es Auftritte der Nachwuchsrocker U.R. Bad, des Doo-Wop-Duos Tennessee sowie einer Héroes-del-Silencio-Tribute-Gruppe.

Wer sich in den mallorquinischen Volkstanz Ball de Bot einfuchsen will, besucht die Plaça Major (ab 18.30 Uhr). Hier wird zum traditionellen Liedgut, interpretiert von den Gruppen Pitxorines und Toc de Crida, getanzt. Das ist auch zum Zuschauen ganz unterhaltsam. Auf der Plaça Tortugues (20.15 Uhr) spielen die Schnulzpop-Veteranen Guaraná, die Katalanisch-Rock-Helden Los Buhos sowie die mallorquinischen Bands Negre, Pèl de Gall und Mon Joan Tiquat.

Doch neben den von der Stadt bespielten Bühnen gibt es noch ein buntes Off-Programm. Am bekanntesten ist dabei Ses Sant Kanuteres, das am Montag zum 31. Mal stattfindet. Ab 18 Uhr werden am Montagabend gleich auf sieben Plätze der Stadt Bühnen aufgestellt. Zahlreiche, teilweise durchaus bekannte Künstler und DJs sorgen teilweise bis in die frühen Morgenstunden für Stimmung.

Off-Programm: Ses Sant Kanuteres und weitere Partys

An der Plaça Nova de la Ferreria gibt es Punk und Hardcore, unter anderem mit der Berliner Band Hellthorne. Cumbia, Reggae und Dancehall erklingt ein paar Meter weiter auf der Plaça Llorenç Bisbal. Wer die Urban-Music-Szene der Insel kennenlernen möchte, ist auf der Plaça Sant Jeroni mit Künstlern wie Xisk und Pau Walters am richtigen Ort. Elektronische Tanzmusik gibt es gleich auf zwei Bühnen: auf der Plaça Pes de la Palla und dem Baluard des Princep.

Auf der Plaça Raimundo Clar startet der Abend mit Ball de Bot, später kommen Shows von Bands wie Nita, Sweet Poo Smell und Caricias Cantoná hinzu. Auf der Plaça Quadrado findet derweil ein Kinderzirkusprogramm statt. Alle Informationen bei Instagram (@sessantkanuteres)

Auf der Plaça Santa Eulàlia veranstaltet die Linkspartei Podem zum zweiten Mal die queere Sant-Sebastià-Party „La Santa Punxada“. Ab 18 Uhr treten hier Künstler wie die bekannte Band Papa Topo auf. Zudem gibt es einen Serigrafie-Workshop.

