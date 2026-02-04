40 Plätze, gedämpftes Licht, Livemusik: Ein Abend in Palmas Jazz Lounge

Es weht ein kalter Wind an diesem Samstagabend im Januar durch Palmas Gassen. Nur vereinzelt wagt sich eine Gestalt nach draußen. Auch der sonst so belebte Carrer dels Apuntadors im Hafenviertel La Lonja ist menschenleer. Sobald man aber die kurze Treppe im Innern der „The Jazz Lounge by Florencio Cruz“ an der Ecke zur Bar Abaco erklommen hat und den schwarzen Vorhang zur Seite schiebt, umgibt einen die Gemütlichkeit eines großen Wohnzimmers mit gedämpftem Licht, Discokugeln und einer kleinen Bar am Eingang. Im vorderen Bereich sind acht hohe Bartische angeordnet, danach gibt es in Richtung Bühne nur noch kleine runde Tische mit ledernen Sitzhockern, sodass alle freien Blick auf die Musiker haben.

Livemusik hautnah in Wohnzimmeratmosphäre

Die Tische werden von zwei Kellnern bedient, das Publikum kann sich ganz auf das Konzert konzentrieren. Hier spielt heute Abend das Jaume Ginard Trio mit dem mallorquinischen Jazz- und Fusion-Schlagzeuger Jaume Ginard, Sergi Sellés am Piano und Alain Martin am Kontrabass. Die Musiker stehen erst lachend an dem eigens für sie zwischen den Gästen reservierten Stehtisch und gehen dann ohne irgendeine Ansage auf die Bühne. Das Piano beginnt, fordert erst den Kontrabass und dann die Drums heraus, der Sound wird immer treibender – die anschwellende Musik zieht alle Anwesenden in ihren Bann.

Erst nach etwa zwanzig Minuten gibt es eine erste Pause und begeisterten Applaus. Jaume Ginard stellt sich und seine Musiker auf Englisch vor: „We just played … I don’t remember.“ Er hat vergessen, wie das letzte Stück heißt, aber das interessiert auch niemanden wirklich, denn schon groovt der Kontrabass weiter.

Das Jaume Ginard Trio in Aktion / Alexandra Bosse

Bereits seit Jahrzehnten ein Ort für intime Livemusik

Alteingesessene Jazzliebhaber werden den Laden noch unter anderem Namen kennen: Hier hatte 14 Jahre lang der Jazz Voyeur Club seinen Sitz. Als dessen Gründer aufgrund der Pandemie den Club schließen mussten, ging das Lokal mit der Lizenz für Livemusik zurück an die Besitzer des historischen Gebäudes. Das war der Moment für den Saxofonisten Florencio Cruz, den Club gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern Claudio Demartino und Óscar Royo mit eigenem Konzept zu übernehmen. Cruz ist als Musiker für die Auswahl der Künstler zuständig. „Es war wie Fügung damals. Kaum hatte ich die Idee, einen Jazzclub zu eröffnen, lernte ich Claudio kennen und fand dieses emblematische Lokal. Die Wände dort atmen Musik, der Ort war seit den 90er-Jahren immer ein Musikclub“, erinnert sich Cruz. Nach acht Monaten Umbau eröffnete „The Jazz Lounge by Florencio Cruz“ im August 2022. Von März bis Dezember gibt es dort jeden Tag intime Livemusik für bis zu 40 Personen, nur im Januar und Februar ist montags und dienstags geschlossen.

Auch tagsüber kann man guten Jazz lauschen

„Der Club ist für mich so etwas wie eine Rückkehr zu meinen musikalischen Wurzeln, ich habe den Jazz immer geliebt“, sagt der 45-Jährige beim Interview am Vormittag im ebenfalls von ihm und seinen Partnern geführten Jazz Lounge Café im Carrer de Sant Miquel, 58. „Mit dem Café haben wir zusätzlich einen Ort geschaffen, an dem man auch tagsüber Jazz in einer angenehmen, hellen Atmosphäre hören kann“, erklärt Cruz das Konzept. Hier gibt es montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr eine vielfältige Karte mit Frühstück, Brunch und Mittagsoptionen. Die Wände sind mit Bildern von Musikern aus der Jazz Lounge verziert. „Ich führe den Club als eine Art Spiegelbild dessen, was ich mir selbst als Musiker wünsche. So fing ich an, auch von weniger bekannten Musikern Poster anfertigen zu lassen und sie damit zu würdigen“, sagt Cruz.

Florencio Cruz, hier in dem Jazz Lounge Café im Carrer San Miguel. / Nele Bendgens

Der gebürtige Argentinier lebt mit seiner Frau und seinem Sohn seit zehn Jahren auf Mallorca. Er selbst reiste für Konzerte viel in der Welt umher und begleitete dabei mit seinem Saxofon, das er bereits seit seinem elften Lebensjahr spielt, vor allem elektronische Musik. Gerade ist der Musiker zurück aus New York, wo er sein erstes Album „The Construction of a Brave Heart“ abgemischt hat. Die von ihm komponierten Songs hat er diesen Winter mit seiner Band „Florencio Cruz Electric Ensemble“ im Ocean Sound Studio mit Meerblick in Norwegen aufgenommen, das Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest.

Jazz als Kulturprojekt

In der Jazz Lounge ist Cruz eher selten zu Gast. „Ich bin kein Nachtmensch“, sagt er. Aber von April bis November trete er dort jeden Mittwoch mit einem seiner beiden Quartetts auf. „Der Club ist für mich ein kulturelles Projekt. Wenn wir damit Geld verdienen wollten, müssten wir umziehen“, sagt Cruz. Jazz sei sehr zeitgemäß, weil er uns mit dem menschlichen Intellekt verbinde. „Wie klassische Musik ist Jazz komplex und ein gutes Gegengewicht zur digitalen Welt.“

Er beobachte nicht nur in New York, Los Angeles und Miami, wo er regelmäßig selbst spiele, dass es momentan eine kraftvolle Bewegung von jungen Menschen gebe, die mit Jazz verbunden seien. Sei es, weil sie selbst spielen oder als Zuschauer die Clubs besuchen. „Jazz ist gewissermaßen auch Politik – eine Politik der Inklusion und eine wichtige Gegenströmung zum rechtspopulistischen Aufwind“, sagt der Kosmopolit, der als Kind in Rom aufwuchs und seine österreichische Frau in Goa kennenlernte. An Künstlern für die Konzerte in seinem Jazzclub mangele es nicht, sagt Florencio Cruz: „Es gibt viele sehr gute mallorquinische und internationale Musiker, die hier auf der Insel leben. Das Genre muss nicht unbedingt Jazz sein. Solange die Qualität der Musik stimmt, lade ich sie ein, bei uns zu spielen.“

Informationen The Jazz Lounge by Florencio Cruz Carrer dels Apuntadors, 5, Palma Öffnungszeiten im Februar: Mi. , Do. & So.: 20–1 Uhr; Fr. & Sa.: 20–3 Uhr Karten: www. jazzlounge-mallorca.com Infos: IG: thejazzlounge_by_florenciocruz

