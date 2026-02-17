Line-up komplett: Wer der letzte noch fehlende Headliner beim Mallorca Live Festival ist

Das Mallorca Live Festival hat am Dienstag (17.2.) die letzten Lücken im Line-up des zweitägigen Festivals gefüllt. Mit den Kaiser Chiefs ist eine weitere namhafte Band als Headliner hinzugekommen. Die britischen Rocker sind in erster Linie durch ihre Hits "Ruby" und "I predict a riot" bekannt.

Auffällig ist in diesem Jahr die große Anzahl an britischen Bands in den ersten Reihen des Programms. Da wären The Prodigy und The Libertines zum Auftakt am 12. Juni. Am zweiten Festivaltag kommen neben den Kaiser Chiefs noch The Wombats.

Verwandte nachrichten

Uhrzeiten sind noch unbekannt

Die weiteren Headliner des Festivals sind Viva Suecia und Dani Fernández am 12. Juni, Aitana und Cypress Hill am 13. Juni. Zur Afterparty kommt zudem David Guetta. Die genauen Uhrzeiten sind noch nicht festgelegt. Alle Bands und Tickets gibt es auf der Website des Festivals.