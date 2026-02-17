Line-up komplett: Wer der letzte noch fehlende Headliner beim Mallorca Live Festival ist
Freunde britischer Rockmusik kommen in diesem Jahr auf ihren Geschmack
Das Mallorca Live Festival hat am Dienstag (17.2.) die letzten Lücken im Line-up des zweitägigen Festivals gefüllt. Mit den Kaiser Chiefs ist eine weitere namhafte Band als Headliner hinzugekommen. Die britischen Rocker sind in erster Linie durch ihre Hits "Ruby" und "I predict a riot" bekannt.
Auffällig ist in diesem Jahr die große Anzahl an britischen Bands in den ersten Reihen des Programms. Da wären The Prodigy und The Libertines zum Auftakt am 12. Juni. Am zweiten Festivaltag kommen neben den Kaiser Chiefs noch The Wombats.
Uhrzeiten sind noch unbekannt
Die weiteren Headliner des Festivals sind Viva Suecia und Dani Fernández am 12. Juni, Aitana und Cypress Hill am 13. Juni. Zur Afterparty kommt zudem David Guetta. Die genauen Uhrzeiten sind noch nicht festgelegt. Alle Bands und Tickets gibt es auf der Website des Festivals.
- Aussteiger-Traum: Warum nicht jeder (Deutsche) als neuer Hüttenwirt im Castell d'Alaró geeignet ist
- Vorgeschmack auf den Frühling: Das Schmuddelwetter auf Mallorca ist endlich vorbei
- Eurowings, Ryanair, Condor und Co.: Wie sind die Regeln für Powerbanks bei den Mallorca-Flügen?
- Frischer Fisch von Mallorca: Die Ausländer kennen die Arten nicht - und die Jüngeren wollen sie nicht zubereiten
- Arbeit an Tankstelle, Fast-Auswanderung nach Ibiza, erst keine Lust auf Fernsehen: 'Goodbye Deutschland'-Auswanderin Peggy Jerofke ganz privat
- Ärger um die Liegeplätze im Club de Mar: So wehren sich die deutschen Investoren
- Ich bin schon ein Arschloch': 'Goodbye Deutschland'-Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel hat Peggy Jerofke Only-Fans-Villa-Projekt verheimlicht
- Wegen 'erheblicher Verunsicherung': Steigenberger Hotel Camp de Mar bittet um Unterstützung und Vertrauen der Gäste