Flamenco satt auf Mallorca: Das alles bietet das Paco-de-Lucía-Festival 2026

Er war ein Maestro seines Fachs. Sobald der große Flamenco-Gitarrist Paco de Lucía (1947–2014) in die Saiten griff, transportierte er mit den charakteristischen Klängen seiner Hits wie „Entre dos aguas“ weltweit die Zuhörerschaft direkt unter die sengende Sonne Andalusiens. 2002 zog es ihn wie schon so viele Künstler vor und nach ihm nach Mallorca. Die Insel mit ihrer weitläufigen und abwechslungsreichen Natur diente de Lucía als kreativer Zufluchtsort. Aus der Gegend von Cádiz stammend, lebte er in den letzten Jahren seines Lebens gemeinsam mit seiner Frau Gabriela Canseco zurückgezogen in Campos. In diesem „Paradies zum Träumen“ komponierte er unter anderem auch sein Grammy-prämiertes Album „Canción Andaluza“. „Endlich habe ich einen Ort, an dem ich mich wohlfühle“, sagte de Lucía 2007 der spanischen Zeitung „El Mundo“ in einem Interview. Gleichzeitig kritisierte er schon damals die exzessive Bebauung von Mallorca. Nach seinem Tod 2014 erklärte Mallorcas Inselrat Paco de Lucía zum Adoptivsohn der Insel.

Das Plakat des 5. Festival Paco de Lucía Mallorca (FPDLM) gemalt vom Künstler Francesc Rossello / Francesc Rossello

Eigenes Festival

Paco de Lucías größter Traum war, dem Flamenco die ihm gebührende internationale Anerkennung zu verschaffen. Die Insel hat das Vorhaben des meisterhaften Gitarrenspielers nicht vergessen und ehrt de Lucía seit 2022 mit einem eigenen Festival auf Mallorca. Das „Festival Paco de Lucía Mallorca (FPDLM)“ versteht sich als gleichzeitige Hommage an den ikonischen Künstler sowie an die Insel, die seine letzten Jahre inspirierte. „Jahre nach seinem Tod sind die Erinnerungen an ihn nicht verblasst, sondern wachsen, wandeln sich und begeistern neue Generationen von Musikern und Zuhörern“, hieß es in einem Grußwort von Gabriela Canseco, der Witwe von Paco de Lucía, das die Festivaldirektorin Soledad Bescós am Donnerstag (13.2.) bei der Programmvorstellung der fünften Ausgabe vom 13. bis 21. März 2026 verlas. Ganz im Sinne von Paco de Lucía ehrt das Festival aber nicht nur den legendären Gitarristen und sein Erbe, sondern feiert genauso den modernen Flamenco mit seinen vielfältigen Einflüssen.

Flamenco-Rap-Fusion

So eröffnet das Festival am 13. März im Teatre Principal mit einer „Noche muy especial“ (einer ganz besonderen Nacht). Headlinerin ist die 26-jährige Flamenco-Sängerin María Terremoto, die die rohen Emotionen des authentischen Flamencos mit frischen und rebellischen Elementen verbindet. Passend dazu steht die als die weibliche Ikone der spanischsprachigen Hip-Hop-Szene geltende Mala Rodríguez, die über eine Million Follower auf Instagram hat, bei der Gala mit ihr auf der Bühne. Gemeinsam bieten sie dem Publikum eine ganz eigene Fusion aus Rap und Flamenco. Mit der Auswahl der beiden erfolgreichen Diven bekräftigt das Festival sein Engagement für die nächste Generation. Im Laufe des Abends werden zudem Stipendien für Nachwuchstalente vergeben. Karten: 10–45 Euro

Die Stars der Eröffnungsgala: Rapperin Mala Rodríguez (li.) und Flamencosängerin María Terremoto / Festival Paco de Lucía Mallorca (FPDLM)

Dieses Jahr erstmals auch im Es Gremí

Am 15. März verzaubert die 38-jährige Flamencosängerin La Tania aus Alicante die Zuhörer mit ihren romantischen Songs. Sie debütierte vergangenes Jahr mit ihrem Album „Amoríos. La verdad de mi coplilla“, in dem sie ehrlich all die Facetten ihrer Liebesgeschichte mit dem Gitarristen Yerai Cortés besingt: von Leidenschaft und Eifersucht über Trennung bis hin zu Versöhnung. Für ihren Song „Los Almendros“ aus dem Dokumentarfilm „La guitarra flamenca de Yerai Cortés“ gewann sie einen Goya-Filmpreis. Mit ihrem Auftritt findet dieses Jahr erstmals ein Konzert des Festivals im Es Gremí statt. Karten: 35 Euro

La Tania spielt am 15. März im Es Gremi / Festival Paco de Lucía Mallorca (FPDLM)

Einzigartige Kombi

Am 19. März geben die Flamenco-Gitarristin und Komponistin Mercedes Luján und der Flamenco-Cantaor Rancapino Chico im Aljub des Kunstmuseums Es Baluard ein intimes gemeinsames Konzert. Luján (38) gewann als erste Frau den Kompositionspreis der SGAE (Spanische Gesellschaft der Autoren und Verleger) und etablierte sich damit als eine Schlüsselfigur des zeitgenössischen Flamencos. Rancapino Chico (37) hingegen soll als Sohn des großen Flamenco-Sängers Alonso Núñez Núñez „Rancapino“ bereits Lieder gesummt haben, bevor er zu sprechen begann, und steht seit seinem sechsten Lebensjahr auf der Bühne. Eine musikalische Reise zu den Wurzeln des Genres, verbunden mit einer modernen Perspektive. Karten: 35 Euro

Gitarristin Mercedes Luján (li.) tritt mit Flamenco-Sänger Rancapino Chico im Es Baluard auf. / Festival Paco de Lucía Mallorca (FPDLM)

Flöten-Workshop in der Miró Mallorca Stiftung

Am 21. März schließt das „Paco de Lucía Mallorca Festival“ seine fünfte Ausgabe mit einem Event in der „Miró Mallorca Stiftung“ ab, das Kunsthandwerk und Livemusik vereint. In einem Tages-Workshop bauen die Teilnehmenden unter Anleitung des Flötisten und Kunsthandwerkers Antonio Vich Bota (Triofang) ihre eigene Keramik-Okarina (Gefäßflöte) sowie eine Keramik-Flöte (Klapp-, Quer- oder Schrägflöte). Die Instrumente können sie nach etwa zwei Wochen fertig gebrannt abholen. Im Anschluss gibt die Flötistin Úrsula Pomar, die Stipendiatin der „Paco de Lucía Mallorca Stiftung“ im Jahr 2025, ein Flötenkonzert mit Werken von Debussy.

Teilnahme Workshop und Konzert: 50 Euro

Flötist und Kunsthandwerker Antonio Vich gibt den Workshop in der Miró Mallorca Stiftung / Festival Paco de Lucía Mallorca (FPDLM)

Für Oktober sind weitere Konzerte geplant, und rund um Weihnachten steht ein Auftritt der hoch gehandelten Frauenband Las Migas an.

Alle Einnahmen des Festivals gehen an die „Stiftung Paco de Lucía“.

Informationen Festival Paco de Lucía Mallorca (FPDLM) 13. bis 21. März 2026, Karten: 10–50 Euro Programm und Karten: www.festivalpacodeluciamallorca.com

