Mallorcas Klassik-Festival FestMusic eröffnet mit vier Streicherinnen und zwei zu Unrecht vergessenen Komponistinnen

Das nennt man konsequente Programmgestaltung: Für das Auftaktkonzert zur neuen Ausgabe des Klassik-Festivals FestMusic, das am Vorabend (7.3.) zum Weltfrauentag stattfindet, hat die Organisatorin und Sopranistin Carme Garí vier Musikerinnen gewonnen. Das 2017 gegründete, katalanische Quartet Dyna, bestehend aus Estrella Martínez, Laura Jover, Paola Ríos und Georgina Muntades, spielt bei dieser Gelegenheit zudem Werke von zwei großen Komponistinnen: Fanny Hensel (geb. Mendelssohn) und Florence Price. Denn die Mission der Streicherinnen lautet, Musik von Frauen sichtbar zu machen, die trotz ihrer künstlerischen Qualität vom offiziellen Kanon vergessen wurde – und die Musikgeschichte so „auf vollständige Weise neu zu schreiben“, wie die vier in einem Interview erklärten.

So war die deutsche Komponistin und Pianistin der Romantik weit mehr als die ältere Schwester von Felix Mendelssohn-Bartholdy und schuf in insgesamt 41 Jahren mehr als 460 Werke voller expressiver Intensität. Beim Konzert in Palma wird ihr Quartett in Es-Dur zu hören sein. Florence Price hingegen wollte laut den Musikerinnen mit ihrem zwischen 1935 und 1951 komponierten Quartett Nr. 2 in a-Moll ihre akademischen Fähigkeiten klar zeigen, aber auch ihren folkloristischen Einfluss aufgrund ihrer afroamerikanischen Wurzeln.

Das Eröffnungskonzert findet nun erstmals in einem neuen Schauplatz der Klassik-Reihe statt: einem Saal des Kapuzinerinnenklosters de la Purísima Concepción in Palma mit Blick in den historischen Garten. Für Carme Garí im Hinblick auf das Thema ebenfalls eine ideale Wahl: „In früheren Zeiten waren Klausurklöster die einzigen Orte, an denen Frauen sich dem Schreiben und dem künstlerischen Schaffen widmen und Bildung erlangen konnten, die ihnen außerhalb dieser Mauern aufgrund ihres Geschlechts verwehrt blieb“, betont die Festivalleiterin.

Verdienste von Frauen in der Musik

Die Sichtbarkeit der Verdienste von Frauen in der Musik soll aber längst nicht nur beim ersten Event im Zentrum stehen, sagt Garí, die auch für die Organisation mit einem rein weiblichen Team zusammenarbeitet: „Die Idee ist, dass alle Konzerte des Festivals, sofern es geht, eine Komponistin ehren oder dass mindestens eine Musikerin dabei auf der Bühne steht.“ Die einzige Ausnahme bildet das Abschlusskonzert am 18. September mit dem italienischen Flötisten Tommaso Benciolini und dem Pianisten Jacopo Giacopuzzi – ein virtuoses Duo, zu dem man kaum Nein sagen kann.

Zwei Konzerte des Festivals finden im Kloster der Kapuzinerinnen statt. Beim Termin am 9. Mai lassen Carme Garí und ihr Partner Gabriel Fiol, die als Duo Voicello auftreten, ihr Erfolgsprogramm „Cartes a Bach“ wieder aufleben. Das szenische Konzert kombiniert Musik und Text, um den Frauen im Leben des Barock-Komponisten Johann Sebastian Bach eine Stimme zu geben. Die übrigen sechs Konzerte verfügen über die stimmungsvolle Kulisse des historischen Stadtpalastes Can Vivot und seines Innenhofes. Den wird unter anderem die US-Amerikanerin Cumie am 6. Juni für ein meditativ-musikalisches Klangerlebnis nutzen.

Kooperation mit Festival in Badalona

Eine Neuheit in diesem Jahr ist die Kooperation mit dem Reafina Festival de Badalona. Jeweils zwei Ensembles aus Katalonien und zwei von Mallorca werden bei beiden Veranstaltungen auftreten. Zu den Musikern vom Festland gehört neben dem Quartet Dyna das Trio The Rest Project, das am 27. Juni zum ersten Mal auf der Insel spielen wird. Der Leitfaden dieses Programms von Maria Florea (Geige), Lara Fernández (Bratsche) und Daniel Claret (Violoncello), das Bach mit zeitgenössischen Kompositionen und Texten verknüpft, ist die Einsamkeit. Die Lokalhelden bei den beiden Festivals sind Voicello und das DaBraccio Quartet, das am 5. September ein erfrischendes Konzert mit dem Titel „Folk!“ gibt.

Garí freut sich auch besonders auf den 10. April: „Dank der Spende eines Mäzens konnten wir im vergangenen Jahr ein Klavier anschaffen, das jetzt in Can Vivot zum Einsatz kommt“, sagt sie. Die Ehre, das neue Instrument zu bespielen, hat Philippe Argenty, der mit der Cellistin Anna Mikulska das Duo Fortecello bildet und den Abend „Passions Espanyoles“ gestaltet. Nachwuchstalente stehen am 25. April auf der Bühne – bei einer „Gala Lírica de Jóvenes Talentos“ mit der Sopranistin Tania Matas und dem Bariton Marc Bauzà.