"Special Show" im August: Konzertreihe Es Jardí holt The Corrs nach Mallorca

Das Festival Es Jardí Mallorca hat am Dienstag (10.3.) die erste "Special Show" seiner vierten Ausgabe verkündet, die im Sommer stattfinden wird. Am 15. August wird die irische Band The Corrs mehr als 20 Jahre nach ihrem ersten und einzigen Besuch auf die Insel zurückkehren, um im mediterranen Garten des Mallorca-Live-Festivalgeländes auf der Bühne zu stehen. Außerdem wird die Konzertreihe zwei Termine präsentieren, die von der Bühne für elektronische Musik La Plaza veranstaltet werden: Am 3. Juli ist der legendäre britische DJ Fatboy Slim zu Gast.

Für das Programm bereits bestätigt sind zudem Auftritte von Bacilos und Coti (15. Juli), Camela (16. Juli), Iván Ferreiro (24. Juli), Nil Moliner und R01 (30. Juli), Sidecars und Miss Caffeina (6. August), Juan Magán (7. August), Delaossa (14. August) und Marta Santos (21. August). Tickets für den Innenraum, VIP-Bereich, Terraza, Premium und Tribüne sind ab 28 Euro auf esjardimallorca.com und bei entradas.com erhältlich.

The Corrs und ihre größten Erfolge

The Corrs, das Quartett aus den Schwestern Andrea, Sharon und Caroline sowie ihrem Bruder Jim, trat 1995 mit "Forgiven Not Forgotten" in Erscheinung. Mit diesem Album, das ihnen den nationalen Durchbruch bescherte, verbanden sie Pop-Rock, große Harmonien und keltischen Folk. Mit Millionen verkaufter Alben und Erfolgen wie „Breathless“ oder „Runaway“ wurden sie zu einer bedeutenden Popband. Nach zehnjähriger Bühnen-Abstinenz feierte die Gruppe 2015 ein Comeback.

Zum 25. Jahrestag des Albums "Talk On Corners" (1998), eines der meistverkauften Alben des Vereinigten Königreichs der 1990er Jahre, sind die Iren wieder auf Bühnen in der ganzen Welt aufgetreten. Mehr als zwei Jahrzehnte nach ihrem letzten Besuch auf Mallorca werden The Corrs im Rahmen von Es Jardí nun ein Repertoire präsentieren, das einige ihrer größten Songs der letzten 30 Jahre umfasst.

La Plaza präsentiert Fatboy Slim

Der britische Künstler Norman Cook, bekannt als Fatboy Slim und Gewinner eines Grammy sowie zweier Brit Awards, wird indes bei seinem Auftritt im Juli beweisen, dass er heute mindestens so viel Freude an der Musik hat wie vor 40 Jahren. Der Kult-DJ steht nach wie vor barfuß und mit Hawaiihemd auf der Bühne und gibt als Showman alles.

Fatboy Slim, hier 2016 in Barcelona. / Marta Pérez

Neben seiner Fähigkeit, Songs und Samples speziell für seine Sets neu zu bearbeiten, dürfen bei seinen Shows seine zeitlosen Hits – unter anderem „Right Here, Right Now“, „The Rockafeller Skank“, „Weapon of Choice“ oder „Praise You“ – nicht fehlen, die die Tanzkultur über vier Jahrzehnte geprägt haben.

Neuheiten bei Es Jardí 2026

Es Jardí Mallorca bezeichnet sich selbst als „Mediterranean boutique festival“ mit internationalen und nationalen Künstlern, aufstrebenden Talenten und exklusiven Partys. In diesem Jahr will es, wie das Mallorca Live Festival, einen stärkeren Fokus auf "Erlebnisse" legen. So wird es neue Bereiche, unter anderem für VIPs, sowie neue gastronomische und Freizeitangebote geben.

Die Pforten sollen bei den Events jeweils um 19 Uhr geöffnet werden, damit man sich früh auf den Abend einstimmen kann. Die Bühne Sa Clariana bietet Live-Musik von balearischen Künstlern, zudem gibt es den Kinderbereich Es Jardinet mit Betreuern, Workshops und Animation. Im Jahr 2025 hat die Konzertreihe insgesamt 75.000 Besucher an 21 Veranstaltungstagen empfangen. /bro