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Klassikfestival Pollença startet Vorverkauf für renommierte Konzertreihe im August

Bereits vor der offiziellen Eröffnung finden zwei Konzerte statt, bevor das Festival im August endgültig startet

Macht den Auftakt zum Festival-Monat August: das Mahler Chamber Orchestra.

Macht den Auftakt zum Festival-Monat August: das Mahler Chamber Orchestra. / VERANSTALTER

Johannes Krayer

Johannes Krayer

Bereits ins 65. Jahr geht das renommierte Festival de Pollença, das in diesem Jahr vom 5. bis zum 30. August wieder Klassikgrößen aus ganz Europa im stimmungsvollen Innenhof des Kreuzgangs von Sant Domingo vereint. Der Kartenvorverkauf für die Festivalreihe ist am Dienstag (5.5.) gestartet, zumindest für die Abonnements. Der Einzelverkauf der Konzerte beginnt am 18. Mai. Die Einzeltickets kosten zwischen 30 und 45 Euro, wer drei oder mehr Konzerte sehen will, kommt in den Genuss verschiedener Preisnachlässe.

Ungewöhnlich war diesmal, dass es bereits zur Vorstellung des Festivals am 1. Mai ein Konzert des Streichensembles Kambras gab. Und mit der Sopranistin Raquel Camarinha und dem Pianisten Yoan Héreau steht am 17. Mai noch ein weiteres Konzert vor der eigentlichen Eröffnung an.

Nationale und internationale Künstler vertreten

Der eigentliche Festival-Monat August startet dann mit einem Gastspiel des Mahler Chamber Orchestra unter der Leitung des englischen Dirigenten Daniel Harding. Gemeinsam mit dem Pianisten Daniil Trifonov spielt das Orchester zunächst das Klavierkonzert No. 1 von Brahms und nach der Pause Dvořáks 8. Sinfonie.

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Weiterer Höhepunkt ist unter anderem: am 8. August das Gastspiel des Berliner Cellisten Alban Gerhardt gemeinsam mit den Balearen-Sinfonikern. Zu hören gibt es etwa das Prelude aus der Wagner-Oper „Tristan und Isolde“ sowie die Scheherazade von Rimski-Korsakow. Und am 15. August spielt das Freiburger Barockorchester Werke von Mozart. Das Festival endet am 30. August mit dem Auftritt des Orchesters der Comunidad Valenciana mit der 7. Sinfonie von Beethoven und Elgar.

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