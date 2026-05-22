"Sechs nackte Stimmen": Mallorcas bekanntestes Vokalensemble Cap Pela präsentiert sein neues Album

Cap Pela hat nie eine große Band gebraucht, um einen Saal zum Beben zu bringen: Der bekannten A-cappella-Gruppe, die seit 30 Jahren zusammen auftritt, genügen die Stimmen, um zu begeistern. Nach einer langen Schaffenspause haben die Mallorquiner jetzt wieder ein neues Album herausgebracht („Morgan“) – und treten am Samstag (23. Mai) in Palmas Auditorium auf.

Nach fast einem Jahrzehnt ohne Veröffentlichung einer Platte: Was hat sich in Ihrer Kreativität verändert?

Das mit dem Jahrzehnt stimmt nicht ganz. Es gab zwei Platten, aber das waren Weihnachtslieder. Was hat sich verändert? Die Erfahrung. Jetzt suchen wir viel konkreter und sorgfältiger danach, was wir vermitteln wollen, was wir erreichen möchten, wie wir die Arrangements machen … Wir befinden uns an einem anderen Punkt. Wenn man jung ist, hat man mehr Energie und Spontaneität; jetzt gibt einem die Erfahrung eine andere Sichtweise.

"Über all diese Jahre hat uns ein treues Publikum zur Seite gestanden"

Fühlen Sie sich mit diesem Werdegang jetzt freier oder mehr in der Verantwortung, wenn Sie eigene Musik machen?

Beides. Mehr Freiheit, weil wir genau das machen, was wir wollen, ohne jede Art von Bindung. Und gleichzeitig ist die Verantwortung groß, denn wenn man machen kann, was man will, möchte man auch, dass die Menschen einen verstehen, dass es sie erreicht und dass es ihnen gefällt. Und es gibt noch etwas: Über all diese Jahre hat uns ein treues Publikum zur Seite gestanden. Das bringt ein wenig Schwindelgefühl mit sich, aber das ist in jedem künstlerischen Prozess normal.

Das neue Album klingt mehr denn je nach Cap Pela, oder ist es eine Weiterentwicklung?

Ja, nach reinem Cap Pela, genau. Wir haben bereits Phasen durchlaufen, in denen wir uns zu mehr Klang, zu mehr Produktion entwickeln wollten. In diesem Fall haben wir aber genau das gesucht: unsere sechs praktisch nackten Stimmen. Wir haben das Spiel des Arrangements und der Harmonie gesucht, damit der Klang intensiv ist, aber nur mit den sechs Stimmen: ohne zusätzliche Schichten. Und auch bei den Percussions: In einer A-cappella-Gruppe ist die Percussion, die mit der Stimme, mit den Händen, mit dem Körper gemacht wird, ein Mittel, wenn man ein wenig rhythmische Intensität braucht. Aber alles, was möglich war, ist absolut a cappella.

Begoña de la Iglesia (vorne Mitte) gehört schon seit 1994 zum Ensemble Cap Pela. / Johannes Krayer

"Bei den Konzerten entsteht eine Verbindung"

Was ermöglicht die Stimme, was kein anderes Instrument ermöglicht?

Am Ende ist die Stimme das Instrument, das wir alle in uns tragen. Das ist der große Unterschied. Natürlich kann man Instrumentalmusik jeder Art machen, mit Stimme gemischt oder nicht, in jedem Stil. Aber in diesem Fall, und das merkt man vor allem bei den Konzerten, stößt die Musik auf mehr Aufmerksamkeit, weil sie etwas ist, das von innen kommt, eine innere Kraft. Alle singen, besser oder schlechter, aber alle haben diese Fähigkeit. Und bei den Konzerten entsteht eine Verbindung, die man sehr stark spürt.

Inwieweit kann man das Singen lernen, inwieweit ist es Talent?

Es gibt Menschen, die ein angeborenes Talent haben, und das ist etwas Unglaubliches, weil sie mit demselben Gesang weiter kommen oder mehr Verbindung aufbauen. Aber natürlich kann man es trainieren. Tatsächlich ist es so, dass an Orten und in Kulturen, in denen die Stimme gefördert wird, alle gut singen. Es wird Ausnahmen geben, aber im Allgemeinen singen die Menschen dort gut.

Überraschen Sie sich nach 30 Jahren gegenseitig noch musikalisch und als Gruppe?

Ja. Wir kennen uns zwar sehr gut: die Stärken jedes Einzelnen und auch die Schwächen, wie in jeder normalen Beziehung. Aber es gibt immer noch Überraschungen, auch auf musikalischer Ebene. Die Beziehung zwischen Menschen ist unendlich: Sie endet nie. Und das ist ja das Schöne.

"Wir sind Mallorquiner, wir lieben die Insel, ihre Kultur und ihre Sprache"

Sie haben auch die Mallorca-Hymne „La Balanguera“ im Programm. Was bedeutet es für Sie, ein so symbolisch aufgeladenes Stück zu interpretieren?

Es war ein Stück, das wir schon lange machen wollten. Wir hatten an Veranstaltungen, Preisverleihungen und ähnlichen Dingen teilgenommen, bei denen man darum bat, es zu singen, und am Ende sangen wir Interpretationen anderer Leute. Also sagten wir uns: Machen wir doch unsere eigene Version, sozusagen einen maßgeschneiderten Anzug für unsere Bedingungen und Eigenschaften. Wir haben es ein wenig unbewusst gemacht und, schau, wir sind sehr froh, zufällig an diesem Punkt zu sein.

Was bedeuten Mallorca, die mallorquinische Kultur und die Sprache für Sie?

Ganz einfach: Wir sind Mallorquiner, wir lieben die Insel, ihre Kultur und ihre Sprache, und das auf ganz ungezwungene Weise. Es stimmt, dass man mehr für diese Kultur und Sprache tun und einfordern müsste, aber für uns ist das einfach selbstverständlich. Als A-cappella-Ensemble war eine der Ideen, als wir anfingen, moderne Musik zu machen — Pop, Rock … — nur mit Stimmen, um zu zeigen, dass man diese Art von Musik auch mit „vokalen Kunststücken“ machen kann, bis dahin geschah das eher selten. Und das haben wir nie aufgegeben. Wir haben legendäre Lieder gesungen, die wir lieben. Aber wir haben auch eigene Versionen auf Katalanisch gemacht, und wir haben immer traditionelle mallorquinische Musik im Repertoire.

"Wir als Gruppe sind mehr mit dem Meer verbunden"

Erlebt die traditionelle mallorquinische Musik derzeit einen Aufschwung, mit Künstlerinnen und Künstlern, die sie neu interpretieren?

Je nach dem historischen Moment ist sie anders weitergegeben worden. Als die katalanische und mallorquinische Kultur verfolgt wurde, wurde sie unter äußerst schwierigen Bedingungen verteidigt. Heute ist sie hingegen normalisiert: Man macht Musik von hier ohne Komplexe, sie wird konsumiert, die Leute gehen zu Konzerten, hören sie auf Spotify … ganz ungezwungen, und das ist gut so.

Wenn Sie ein Bild wählen müssten, um sich zu definieren: das Meer oder das Land?

Auf dieser Platte gibt es ein Lied, das „Mar“ heißt. Wir als Gruppe sind mehr mit dem Meer verbunden.

"Wir hoffen auf ein schönes Comeback"

Können sich Mallorca und die Musik weiterentwickeln, ohne ihre Essenz zu verlieren?

Das stimmt uns ein wenig traurig, wegen der Richtung, die es nimmt: die touristische Überfüllung, Mallorca als Geschäft zu sehen … Kulturell ist die Insel lebendig, ja, aber es bleibt viel Arbeit zu tun und viel Raum zu gewinnen. Und wer sich auf Mallorca der Kultur widmet, tut dies in dem Wissen, dass das ein steiniger Weg ist. Oft muss man die künstlerische Arbeit hier mit anderen Jobs verbinden, um davon leben zu können. Wir werden neidisch, wenn wir an andere Orte reisen, zum Beispiel nach Deutschland. Da liegen in dieser Hinsicht Welten zwischen uns.

Was erwartet das Publikum am 23. Mai um 20 Uhr im Auditorium?

Für uns hat das Konzert eine Geschichte: Die erste Platte, die wir gemacht haben, haben wir im Auditorium vorgestellt. Davor hatten wir ein Demoband aufgenommen und es im Teatre Principal präsentiert. So stellten wir fest, dass es den Leuten gefiel, was wir da machten. Die Platte aufzunehmen und sie im Auditorium zu präsentieren, war ein Traum: Wir waren oft dort gewesen, um das Orchester, Konzerte, große Persönlichkeiten zu sehen … Damals wurden die Eintrittskarten an der Kasse verkauft, oder wir verkauften sie selbst, mit aller Begeisterung der Welt und mit dem Druck, das Auditorium bezahlen zu müssen. Wir dachten: „Wenn nur Freunde und Familie kommen, wird es nicht reichen.“ Und dann füllten wir tatsächlich das Auditorium. Es war spektakulär. Später haben wir es noch andere Male gefüllt, aber es ist lange her, dass wir dort waren, und es macht uns ein wenig Angst. Trotzdem haben wir uns getraut. Wir hoffen auf ein schönes Comeback.

Cap Pela, Präsentation des Albums „Morgan“, 23. Mai, 20 Uhr, Auditorium Palma, Av. de Gabriel Roca, 18, Eintritt: 25 Euro, Karten: auditoriumpalma.com

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