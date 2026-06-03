Hier können Sie Mallorcas Frank Sinatra hören

Als Artur Frank Bekannten vor gut zehn Jahren erzählte, dass er nun auch auf Mallorca Musik macht, musste er sich immer wieder Sätze wie „Was, Schlager am Ballermann?“ anhören. „Viele Deutsche verbinden Mallorca nach wie vor nur damit. Das kann ich nicht verstehen“, so der 59-Jährige, der auf der Insel fernab der Partyzone in den vergangenen Jahren „sensationelle Musiker“ kennengelernt habe.

Artur Frank sang in Palma schon auf dem Platz vor dem Mercat de l’Olivar, bei einem Jazz-Festival in Manacor oder auf Privatveranstaltungen in Calvià Klassiker von Frank Sinatra, Sammy Davis, Jr. oder Dean Martin. Doch nur einem Ort ist er in all den Jahren treu geblieben: der Kulturfinca in Lloret de Vistalegre von Will Kauffmann. Dort kann man ihn am 6. Juni um 19 Uhr bei der Show „Frank Swings Son Bauló“ anlässlich seines zehnjährigen Bühnenjubiläums auftreten sehen.

Neuling trotz jahrelanger Erfahrung

„Ich habe mich damals einfach bei Will gemeldet. Es gab zu dem Zeitpunkt schon viele Musiker dort, die mit ihren Programmen fest im Sattel saßen. Ich war eher der Neuling, obwohl ich schon Jahrzehnte lang Musik gemacht habe“, erzählt der gebürtige Kölner. Er habe sich dann ans Klavier gesetzt, etwas gespielt und dazu gesungen. „Will ist dann, ohne etwas zu sagen, in sein Büro gelaufen, hat den Terminkalender rausgeholt und mich gefragt, wann ich auftreten will“, erinnert sich Artur Frank, der nach der Pandemie nur noch dort anheuerte. Heute sei Son Bauló für ihn wie ein zweites Zuhause und Kauffmann und sein Team wie seine Familie.

Artur Frank am Pool der Kulturfinca. / Foto: privat

Grund zum Feiern

Seinen Mallorca-Aufenthalt nutzt der Radiomoderator auch, um seinen 60. Geburtstag auf der Insel zu feiern. „Ich war nun eineinhalb Jahre lang nicht da und freue mich riesig.“ Die Begleitung für seinen Auftritt auf Son Bauló komme größtenteils vom Band. „Da wegen meines Geburtstags aber auch einige Musiker Freunde aus der ganzen Welt da sein werden, nehme ich an, dass sie das ein oder andere Stück mit mir spielen werden.“

In Deutschland ist der Besitzer eines Radiosenders und Journalist vielen unter seinem richtigen Namen als Moderator bekannt. Wenn er Musik macht, ist er Frank Swings, „der Frank, der swingt“, wie er sagt. „Mein Nachname passt einfach zu gut zu Frank Sinatra“, findet Artur Frank.

Schon mit zwölf Jahren habe er Musik von Sinatra gesungen. Später befürchtete er immer wieder, dass das Publikum die Musik zu altbacken findet, wurde aber von seinen Zuhörern vom Gegenteil überzeugt: „Ich nutze auch modernere Arrangements von Robbie Williams oder Michael Bublé, die das Genre wieder aufleben haben lassen“, sagt er. Ganz offensichtlich kommt das auch auf Mallorca gut an. „Es gibt auch hier viele Wiederholungstäter und sogar ein Pärchen, das seit meinem ersten Konzert auf Son Bauló jedes Mal dabei ist.“

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