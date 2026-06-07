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Tickets, Anfahrt, Bändchen: die wichtigsten Infos zum Mallorca Live Festival

Das Mallorca Live Festival findet vom 12. bis 14. Juni in Magaluf statt und bietet Headliner wie Cypress Hill, The Prodigy und Aitana

Ohne Bändchen geht beim Mallorca Live Festival nichts.

Ohne Bändchen geht beim Mallorca Live Festival nichts. / Xavi Torrent

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Patrick Schirmer Sastre

Patrick Schirmer Sastre

Das Mallorca Live Festival findet vom 12. bis 14. Juni auf dem Gelände des ehemaligen Aquaparks in Magaluf statt. Zu den Headlinern in diesem Jahr gehören unter anderem Cypress Hill, die Libertines, The Prodigy und Aitana. Das eigentliche Festival findet an den ersten beiden Tagen statt. Der dritte Tag ist als Party konzipiert, bei der David Guetta der Stargast ist.

Tickets

Das normale Ticket für die drei Tage kostet 183 Euro, die Zwei-Tages-Karte 130 Euro. Tagestickets gibt es ab 75 Euro. Wie in den vergangenen Jahren auch, kommt man ab 0.30 Uhr vergünstigt rein (37, 40 Euro). Darüber hinaus gibt es Tickets in den vier höheren Kategorien.

Anfahrt

Wer keinen Parkplatz am Gelände gebucht hat, muss mit den zahlreichen Shuttlebussen anreisen. Diese fahren alle 15 Minuten vom Stadion Son Moix in Palma und vom Gewerbegebiet Son Bugadelles in Calvià. Darüber hinaus gibt es von zahlreichen Dörfern der Insel eigene Busse zum Festival. Die Rückfahrtickets kosten 3 Euro ab Son Bugadelles und 5 Euro ab Son Moix.

Bändchen

Die Bezahlung auf dem Festivalgelände ist nur mit dem Festivalbändchen möglich, das zugleich als Eintrittskarte dient. Der Chip kann auf der Festivalwebsite und vor Ort aufgeladen werden. Unverbrauchtes Guthaben kann nach Ende des Festivals zurückgefordert werden.

Die Bändchen können vorab ab dem 5. Juni täglich außer am Sonntag im Kaufhaus El Corte Inglés an den Avenidas in Palma abgeholt werden (15–21 Uhr), weitere Möglichkeiten gibt es jeweils von 15–21 Uhr im Pub Es Colomer in Santa Margalida (8.10.) im Auditori d’Alcúdia (9.6.), im Palau d’Esport in Andratx (10.6.) und im Centre Cap Vermell in Capdepera (11.6.).

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Weitere Informationen: Alle Infos zum Festival sowie Links zu den Busverbindungen finden Sie auf der Website unter mallorcalivefestival.com.

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