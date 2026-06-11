Mallorcas Konzertsommer: Klassik, Jazz und Opern-Glamour unter Sternen

Der Sommer lässt auch Mallorcas vielfältige Musiklandschaft erstrahlen. Konzertreihen mit Klassik unter freiem Himmel, Opern-Galas, intime Kammer- und Klavierkonzerte, Jazz, Weltmusik und mediterrane Liedkunst – Musikfreunde können sich auf stimmungsvolle Abende freuen. Ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Der Konzertsommer auf Mallorca bringt große Namen, intime Formate und außergewöhnliche Spielorte

Das Deià International Music Festival ist eine der traditionsreichen Kammermusikreihen der Insel. Ab diesem Donnerstag (11. Juni) stehen bis in den Oktober 50 Konzerte an, und das an so schönen Orten wie Son Marroig in Deià, der Fundació Miró in Palma, Sa Bassa Rotja in Porreres, dem Palau March. Eines der vielen Highlights der diesjährigen Ausgabe ist das Konzert des chinesischen Pianisten Haiou Zhang am 2. September mit seinem „Liszt and Chopin Fest!“ in Deià. Infos und Karten: www.dimf.com

Der Pianist Haiou Zhang ist einer der Stars beim Deià International Music Festival. / Veranstalter

Am Samstag (13. Juni) beginnt zudem die Reihe Sons de Nit. Bis Ende August präsentiert sie inselweit mediterrane Liedkunst, Indie, Weltmusik, Pop, Folk, Flamenco, experimentelle Projekte und poetische Kammerformate – ein Gegenpol zu den Klassik-Festivals. Konzerte und Aufführungen gibt es unter anderem in Muro, Bunyola, Pollença, Andratx, Llucmajor, Llubí, Manacor, Porreres, Sa Pobla und Son Carrió. Am 28. August kommt beispielsweise Clara Peya, eine der originellsten Künstlerinnen der zeitgenössischen spanischen Musikszene, nach Sa Pobla. Sie gilt als eigenwillige Pianistin und Komponistin, die zwischen Jazz, Pop, Klassik und politischem Songwriting arbeitet und ihre Musik als Sprachrohr für soziale Anliegen wie Feminismus, Diversität und psychische Gesundheit nutzt. Infos und Karten: www.fonart.com

Die spanische Pianistin Clara Peya spielt „punk-romantisch“ bei den Sons de Nit in Sa Pobla. / Allau Management

Am 18. Juni startet dann im Innenhof des Castell de Bellver die Reihe Nits a Bellver. In einem der Wahrzeichen der Stadt geben die Balearen-Sinfoniker ab dem 25. Juni vier Donnerstage hintereinander Konzerte mit Werken von Komponisten wie Tschaikowsky, Brahms, Mozart, Mendelssohn, Elgar und Britten. Am 26. Juni stellt der Jazzmusiker Florencio Cruz sein Album „The Construction of a Brave Heart“ vor. Karten und Infos: www.palmacultura.es

Jazz-Musiker Florencio Cruz stellt sein Album bei den Nits a Bellver im Castell Bellver. / Florencio Cruz

Richtig edel geht es am 18. Juni bei den „Opernklängen unter Sternen“ im Luxushotel Castell Son Claret in Es Capdellá (Gemeinde Calvià) zu. Zu einem Menü von Sternekoch Jordi Cantó geben Künstler aus dem Young-Singers-Programm der Salzburger Festspiele eine Kostprobe ihres Könnens. Kostenpunkt: 350 Euro pro Person. Mehr Informationen: www.castellsonclaret.com

Nachwuchstalente des The Young Singers Project der Salzburger Festspiele singen im Castell Son Claret unterm Sternenhimmel. / Castell Son Claret

Etwas geerdeter und gemütlicher dürfte es indes vom 19. bis 21. Juni auf der Künstlerfinca Can Brut bei Cas Concos zugehen, wenn die spanische Pianistin Cèlia Margalef Boquera drei Konzerte gibt. Das junge Klaviertalent spielt unter anderem Bach und Mozart. Karten: www.piano-and-art.de

Auch das XVII. Festival Internacional de Música Clásica Pianino 2026 in der Kartause von Valldemossa startet Ende des Monats durch. Am 27. Juni tritt der junge Pianist Nejc Kamplet mit Werken von Beethoven und natürlich Chopin auf. Karten und Informationen unter www.pianino.es

Ausblick auf die Konzert-Highlights im Juli und August

Besonders beliebt und schnell ausverkauft sind auch die intimen Benefizkonzerte der Reihe "Arrels. Cicle de música íntima a la Torre de Canyamel", die in einem mittelalterlichen Turm aus dem 13. Jahrhundert in Capdepera stattfinden. Am 4. Juli steht dort die kanarische Singer-Songwriterin Valeria Castro Rodríguez auf der Bühne, gefolgt von dem kubanischen Jazzmusiker und Komponisten Paquito D’Rivera am 9. Juli sowie der portugiesischen Fado-Sängerin Lina Rodrigues am 22. August. Die Einnahmen gehen an die Stiftung Asociación Amigos de Tilloli, die damit eine Schule mit Internat für Mädchen im Tilloli in Indien unterstützt. Karten unter: www.ticketib.com

Die in Deutschland geborene Fado-Sängerin Lina Rodrigues gibt ein intimes Konzert in der Torre de Canyamel. / Veranstalter

International bekannt und ein häufiger Gast auf Mallorca ist auch der „Teufelsgeiger“ Ara Malikian. Er tritt am 31. Juli beim Port Adriano Music Festival auf. Tags darauf folgt ihm dann Tony Hadley, einst Sänger von Spandau Ballet. Infos: www.portadriano.com

Vom 31. Juli bis zum 2. August steigt in einem weiteren Luxushotel die wohl hochkarätigste Klassikreihe der Insel. Beim Festival Cap Rocat 2026 gibt Weltstar Juan Diego Flórez am 31. Juli eine lyrische Gala. Auf ihn folgen am 1. August ein Klavierkonzert von Rudolf Buchbinder und am 2. August eine Konzertfassung der Oper „Tosca“ mit Lise Davidsen in der Hauptrolle. Für Juan Diego Flórez gab es bei Redaktionsschluss nur noch ganz wenige Restkarten. Besser sah es bei den anderen beiden Aufführungen aus. Informationen unter www.festivalcaprocat.com

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Weltstar Juan Diego Flórez tritt beim Festival Cap Rocat auf. / Veranstalter

Und schließlich beginnt am 5. August die bereits 65. Ausgabe des Festival de Pollença im Convent de Sant Domingo. Auch hier treten internationale Spitzenensembles und Solisten auf, darunter Daniil Trifonov, das Mahler Chamber Orchestra, Alban Gerhardt, das Freiburger Barockorchester, Seong-Jin Cho und Les Muffatti. Infos: www.festivalpollenca.com

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