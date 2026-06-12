Mallorca Live Festival: Die besten Acts abseits der großen Namen

Auch in diesem Jahr wartet das Mallorca Live Festival mit einer Reihe bekannter Bands und Künstler auf. Von Indie-Legenden wie The Libertines (Fr. 22.30 Uhr) über Kiffer-Hip-Hop-Veteranen Cypress Hill (Sa. 21 Uhr) bis hin zum Big-Beat-Bollwerk The Prodigy (Fr. 1.45 Uhr) oder Spaniens Popstar Aitana (Sa. 23.30 Uhr): Sie alle werden sicherlich starke Shows abliefern.

Zugleich gibt es auf den kleineren Bühnen und zu den unpopulären früheren Uhrzeiten immer wieder lohnende Acts von Künstlern, die nur wenigen Besuchern ein Begriff sein dürften oder die zumindest außerhalb des spanischsprachigen Sprachraums noch nicht den Erfolg genießen, den sie verdienen.

Rusowsky

Und zu Letzteren gehört sicherlich Rusowsky (Sa. 22.15 Uhr). Der 27-Jährige ist Mitbegründer des erfolgreichen Indie-Labels „IDK Rusia“ und gehört zu den besten jungen Produzenten des Landes. Der klassisch ausgebildete Musiker bezaubert mit einer Mischung aus eingängigen Melodien, reduzierter Instrumentation und seiner Säuselstimme.

Lía Kali

Lía Kali (Sa. 19.45 Uhr) ist neben Headlinerin Aitana ein Beispiel für das häufige Phänomen in Spanien, dass Musiker nach dem Bekanntwerden in einer Castingshow durchaus eine ernst zu nehmende Karriere anstreben können. Die Sängerin verbindet Latino-Pop mit Rap und Flamenco.

Yes And Maybe

Das schottisch-französische Duo Yes And Maybe (Fr. 18.50 Uhr) macht derweil Musik, die so klingt, als ob die Nuller-Jahre nie vorbeigegangen wären. Ein bisschen MGMT, ein bisschen The Strokes, hier etwas Phoenix. Das mag nicht unbedingt originell sein, aber Nostalgie wurde beim Mallorca Live Festival schon immer großgeschrieben. Also warum nicht?

31 Fam

Die katalanische Boyband 31 Fam (Fr. 20 Uhr) hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur mit ihrer Mischung aus Trap, Dancehall und Hip-Hop auf Katalanisch und Spanisch einen Namen gemacht, sondern auch durch eine energiereiche Bühnenshow.

Depresión Sonora

Ebenfalls stark auf dem aufsteigenden Ast befindet sich die Karriere von Depresión Sonora (Sa. 20 Uhr). Das Soloprojekt, das während der Pandemie begann, erzählt zu Postpunk-Klängen vom Gefühl der Ausweglosigkeit einer Generation, die wenig Zukunftsperspektive hat.

Dmasso

Der Deutsch-Mallorquiner Dominic Masso war lange Zeit Frontman der Indieband The Prussians. Jetzt setzt er auf elektronische Musik mit melancholischen Melodien – und live auf eine furiose Show mit Schlagzeug und Posaune.

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