Liebe, Macht und Rache: Warum Verdis „Rigoletto“ auch Opern-Muffel packen kann

Es gibt Opern, die zum Repertoire gehören. Und es gibt Opern, die Teil des kollektiven Gedächtnisses sind. „Rigoletto“ gehört in beide Kategorien. Wer am Freitag (19.6., 20 Uhr) und Sonntag (18 Uhr) das Teatre Principal in Palma besucht, wird Melodien hören, die sie oder er wahrscheinlich seit Jahren kennt, auch wenn er noch nie ein Opernhaus betreten hat. Die berühmteste ist „La donna è mobile“.

„Rigoletto“ jedoch auf seine Melodien zu reduzieren, wäre eine Ungerechtigkeit. Hinter seinem Ruf als populäre und leicht zugängliche Oper steckt eines der eindringlichsten Musikdramen des 19. Jahrhunderts. Eine Geschichte von väterlicher Liebe, Machtmissbrauch, Rache und Schuld, die noch immer vollkommen aktuell wirkt.

Als Giuseppe Verdi das Werk 1851 in Venedig uraufführte, war er bereits vierzig Jahre alt und hatte die Schwierigkeiten seiner Anfangszeit hinter sich gelassen. Doch die endgültige Reife späterer Titel wie „La Traviata“, „Don Carlo“ oder „Otello“ hatte er noch nicht erreicht. Gerade deshalb nimmt „Rigoletto“ in seinem Schaffen einen besonderen Platz ein: Hier beginnt Verdi, ein Musiktheater zu entwickeln, das menschlicher, vielschichtiger und dramatisch dichter wirkt.

Darum geht es

Die Oper basiert auf „Le roi s’amuse“, dem Drama von Victor Hugo, das in Frankreich verboten worden war, weil es einen ausschweifenden, unmoralischen und übergriffigen König zeigte. Auch die österreichischen Behörden, die Teile Italiens regierten, sahen diese Geschichte nicht gern. Die Zensur zwang dazu, Figuren und Situationen zu verändern. Aus dem König wurde ein Herzog, und aus dem französischen Hof der Hof von Mantua. Doch der Kern blieb unberührt.

Der Herzog von Mantua ist eine der faszinierendsten Figuren der gesamten Operngeschichte. Charmant, verführerisch, elegant und musikalisch unwiderstehlich. Zugleich egoistisch, oberflächlich und zutiefst unmoralisch. Verdi war so schlau, ihm einige der attraktivsten Melodien der Partitur vorzubehalten. Das Publikum erliegt seiner Musik wie seine Opfer seinen Worten erliegen.

Kein Held, aber auch kein Bösewicht

Ihm gegenüber steht Rigoletto, der bucklige Hofnarr, der dem Werk seinen Namen gibt. Er ist kein Held. Aber auch kein Bösewicht. Er verspottet die anderen, beteiligt sich an den Grausamkeiten des Hofes und genießt es, die Leidenden zu demütigen. Zugleich aber ist er ein Vater, der besessen davon ist, seine Tochter Gilda vor dieser verdorbenen Welt zu schützen. Darin liegt die Größe der Figur. Verdi präsentiert keine flachen Gestalten, sondern Menschen voller Widersprüche.

Musikalisch ist die Partitur voller unvergesslicher Momente. Die Arie „Caro nome“, mit der Gilda die Unschuld ihrer ersten Liebe ausdrückt; das erschütternde „Cortigiani, vil razza dannata“, in dem Rigoletto die Höflinge anfleht, ihm seine Tochter zurückzugeben; oder das berühmte Quartett „Bella figlia dell’amore“, das als eines der vollkommensten Vokalensembles betrachtet wird, die je für die Bühne geschrieben wurden.

Dieses Quartett fasst Verdis Genialität zusammen. Vier Figuren singen gleichzeitig vollkommen unterschiedliche Gefühle: Begehren, Liebe, Ironie und Verzweiflung. Jede drückt ihre eigene Wahrheit aus, während die Musik es schafft, dass alle in einem wundersamen Gleichgewicht nebeneinander bestehen.

Drei Meisterwerke

Es ist kein Zufall, dass viele Kenner von Verdis Werk „Rigoletto“ als Beginn der sogenannten „populären Trilogie“ Verdis betrachten, die wenig später durch „Il trovatore“ und „La traviata“ vervollständigt wurde. Innerhalb von zwei Jahren schuf Verdi drei Meisterwerke hintereinander, etwas, das in der Geschichte nur sehr wenigen Komponisten gelungen ist.

Mehr als anderthalb Jahrhunderte nach ihrer Uraufführung berührt die Oper noch immer, weil sie von zeitlosen Themen erzählt: von der Verletzlichkeit von Kindern gegenüber den Fehlern ihrer Eltern, vom Machtmissbrauch der Herrschenden, von der Schwierigkeit, dem eigenen Schicksal zu entkommen, und von der Illusion, Dinge kontrollieren zu können, die uns in Wahrheit längst entgleiten.

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