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Palma Arena wird zum Auditorium: Alan Parsons bringt seinen Sound nach Mallorca

Die Palma Arena wird für das Konzert des legendären Musikers und Tontechnikers zu einem Auditorium umgebaut, um eine immersive Erfahrung zu schaffen

Alan Parsons macht Palma Arena zum Auditorium

Alan Parsons macht Palma Arena zum Auditorium

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Redaktion MZ

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Dass Alan Parsons sein Konzert auf Mallorca ausgerechnet in der Palma Arena bestreitet, sorgt zunächst für Erstaunen. Der Musiker und Tontechniker war unter anderem für den Sound von Pink Floyds „Dark Side Of The Moon“ verantwortlich und gilt als einer, der in Sachen Klang nichts dem Zufall überlässt. Und das Velodrom ist wohl die Halle mit der schlechtesten Akustik auf der ganzen Insel.

Zum Konzert des Altmeisters am Dienstag (23.6.) wird die Palma Arena deshalb zu einem „Auditorium“ umgebaut. Den Zuschauern soll so eine „immersive Erfahrung“ geboten werden. Parsons und seine Band spielen sich durch die Songs seiner mittlerweile über 50 Jahre andauernden Karriere von Klassikern wie „Eye In The Sky“ bis hin zum bislang letzten, vor vier Jahren erschienenen Album „From The New World“.

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Das Konzert findet im Rahmen der Reihe „Mallorca Concert Series“ statt. Karten kosten 88 Euro auf dem Parkett und 76 Euro in den Oberrängen. Weitere Informationen und Tickets unter: mallorcaconcertseries.com

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