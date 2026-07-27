Kraftwerk, The Corrs und The Blaze: Diese Stars kommen im August nach Mallorca

Die Konzertreihe Es Jardí bringt noch bis zum 30. August internationale und spanische Künstler auf das Gelände von Mallorca Live in Calvià. Zu den Höhepunkten des verbleibenden Programms gehören Kraftwerk, die am 5. August ihr einziges Spanien-Konzert in diesem Sommer geben, sowie The Corrs (15.8.), José González (23.8.) und das französische Elektro-Duo The Blaze (30.8.).

Das diesjährige Line-Up der Konzertreihe Es Jardí. / Es Jardí

Neben den Hauptkonzerten treten auf einer eigenen Bühne Musikerinnen und Musiker von den Balearen auf. Neu ist zudem ein Markt mit mehr als 20 Ständen, an denen lokale Mode, Kunsthandwerk, Design und gastronomische Produkte angeboten werden. Das Gelände verfügt außerdem über verschiedene Sitz- und Aufenthaltsbereiche sowie ein Angebot für Familien. Eintrittskarten sind ab 28 Euro erhältlich.

Verwandte nachrichten

Alle Infos und Karten finden Sie unter esjardimallorca.com