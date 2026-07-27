Kraftwerk, The Corrs und The Blaze: Diese Stars kommen im August nach Mallorca
Die Konzertreihe Es Jardí in Calvià verbindet internationale Live-Acts mit balearischer Musik, lokalem Design und Gastronomie
Die Konzertreihe Es Jardí bringt noch bis zum 30. August internationale und spanische Künstler auf das Gelände von Mallorca Live in Calvià. Zu den Höhepunkten des verbleibenden Programms gehören Kraftwerk, die am 5. August ihr einziges Spanien-Konzert in diesem Sommer geben, sowie The Corrs (15.8.), José González (23.8.) und das französische Elektro-Duo The Blaze (30.8.).
Neben den Hauptkonzerten treten auf einer eigenen Bühne Musikerinnen und Musiker von den Balearen auf. Neu ist zudem ein Markt mit mehr als 20 Ständen, an denen lokale Mode, Kunsthandwerk, Design und gastronomische Produkte angeboten werden. Das Gelände verfügt außerdem über verschiedene Sitz- und Aufenthaltsbereiche sowie ein Angebot für Familien. Eintrittskarten sind ab 28 Euro erhältlich.
Alle Infos und Karten finden Sie unter esjardimallorca.com
- Unwetter aktuell: Offenbar verschont das Regengebiet Mallorca doch weitgehend - trotzdem massive Störungen im Flugverkehr
- Besonders dreiste Hausbesetzung an der Playa de Palma: Besetzerin ruft Polizei, weil rechtmäßiger Eigentümer das Grundstück betritt
- Mallorca reibt sich die Augen: Ist da tatsächlich im Juli Regen im Anmarsch?
- Vorsicht, Straßensperrungen im Zentrum von Palma: Das sind die Einschränkungen während der Tourismus-Demo
- Unveröffentlichtes Material und Ärgernis über Musik: Vox zeigt Hochzeit der 'Goodbye Deutschland'-Mallorca-Auswanderer Peggy und Steff in voller Länge
- Einwanderer mussten in Urlauberhochburg auf Mallorca bis zu 90 Wochenstunden arbeiten: Polizei schließt Restaurant in Cala Millor
- Palmas alteingesessene Bars im Wandel: Immer mehr Chinesen übernehmen mallorquinische Lokale
- Overtourism auf Mallorca: Sa Calobra leidet unter Besucherflut an Land und im Wasser