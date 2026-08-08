Klassik in Valldemossa: Das erwartet Besucher beim Chopin-Festival 2026

Stimmungsvolle Klassikkonzerte findet man derzeit in Pollença, aber auch an Mallorcas Westküste. Das Festival Chopin de Valldemossa 2026 bringt im August und September wieder hochkarätige internationale Pianisten für insgesamt sechs Konzerte auf die Insel. Den Auftakt macht am 9. August der preisgekrönte bulgarische Pianist Roberto Rumenov. Gleich zweimal – am 15. sowie am 16. August – wird dann der junge israelische Pianist Yehuda Prokopowicz, Teilnehmer des Internationalen Chopin-Wettbewerbs 2025 in Warschau, im Rahmen des Festivals auf der Bühne stehen.

Der letzte Termin, der in Zelle Nr. 2 der Kartause von Valldemossa stattfinden wird, ist am 23. August: Dann zeigt die chinesische Pianistin Zitong Wang ihr Können. Sie gewann bei Polens wichtigstem Musikereignis 2025 den dritten Preis und wurde dort außerdem mit dem Krystian-Zimerman-Preis für die beste Interpretation einer Sonate prämiert.

Im September geht es in Palma weiter

Im vergangenen Jahr wurde das Chopin-Festival erstmals auch an anderen Orten auf der Insel ausgetragen, um die Musik des Komponisten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dies wird nun fortgesetzt: Im kommenden Monat sind zwei weitere Konzerte im Auditorium des Conservatori Superior de Música in Palma angesetzt. Zu Gast sind am 12. September der US-amerikanische Pianist Kevin Kenner – als mit dem 2. Preis ausgezeichneter Teilnehmer des Chopin-Wettbewerbs im Jahr 1990 quasi ein Veteran bei diesem Festival – und am 26. September die beiden Pianisten Bartomeu Jaume und Miquel Estelrich.

Die Konzerte beginnen jeweils um 21.30 Uhr. Karten ab 20 Euro gibt es unter ticketib.com, weitere Informationen unter festivalchopin.com.