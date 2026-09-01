Vorband spielte zu lange: Headliner auf Mallorca muss Konzert mitten im Song abbrechen

Das Konzert des französischen Duos The Blaze hat auf Mallorca für reichlich Kritik gesorgt. Der Auftritt der Musiker dauerte keine Stunde und endete mitten in einem Lied. Die Schuld liegt womöglich bei der Vorband, die zu lange die Bühne blockierte.

The Blaze traten im Rahmen der Konzertreihe Es Jardí auf Mallorca auf. Die argentinische Band Peces Raros sollte das Publikum anheizen. Für eine Vorband war der Auftritt mit anderthalb Stunden erstaunlich lange. Dadurch verzögerte sich das Konzert des französischen Duos um eine Stunde. Nach etwa 45 Minuten war dann aber plötzlich Schluss. Kurz nach Mitternacht endete ein Lied mitten im Satz. Der Verdacht liegt nahe, dass die Band aus Lärmschutzgründen nach Mitternacht nicht mehr spielen durfte.

"Fühlen uns abgezockt"

Vielleicht lag es aber auch an den technischen Problemen, die der Veranstalter den ganzen Abend hatte. Einige Verkaufsstände mussten mit kaum Licht auskommen. The Blaze spielten erstaunlich leise. "Wir fühlen uns regelrecht abgezockt", berichtete eine Zuschauerin der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Auch in den sozialen Netzwerken mehren sich die Kommentare, dass der Eintrittspreis in Höhe von 50 Euro für den kurzen Auftritt in keinerlei Verhältnis stehe.

Noch auf dem Konzertgelände forderten einige Besucher das offizielle Beschwerdeformular, das beim Verbraucherministerium eingereicht wird. Unternehmen sind verpflichtet, diese bei Bedarf auszuteilen. Der Veranstalter hatte jedoch nicht die richtigen Dokumente dabei. Deswegen könnte sich der formelle Protest noch in die Länge ziehen.

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Nächster Anlauf auf Menorca

In knapp drei Wochen tritt The Blaze auf der Nachbarinsel Menorca auf. Mal schauen, ob sie dann mehr Zeit haben. Die Konzertreihe Es Jardí ist derweil erstmal abgeschlossen und geht erst nächstes Jahr weiter.

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