Von Mali bis Venezuela: Diese Musiker von Mallorca experimentieren mit Folk aus aller Welt
Das DaBraccio Quartet spielt im Stadtpalast Can Vivot mal keine Klassik – und hat zudem ein zauberhaftes Video gedreht
Kammermusik-Ensembles haben zuweilen ein kurzes Haltbarkeitsdatum. Umso schöner der Fall des mallorquinischen Streichquartetts DaBraccio: Die Formation feiert ihr fünfjähriges Bestehen, ist auf spanischen und internationalen Bühnen äußerst umtriebig – und hat eine ungebremste Lust, sich auszuprobieren, um neue Zuhörer zu erobern. Bestes Beispiel dafür ist das Konzert im Rahmen der Reihe FestMusic im Stadtpalast Can Vivot: Das Programm heißt „Folk!“ und holt die Musiker aus ihrer Komfortzone.
Scott Anderson García (Violine), Aina Lilia Domínguez (Violine), Xavier Rotger Bonnin (Bratsche) und Joan Fiol Dols (Violoncello) spielen dann nicht etwa Klassik, sondern Stücke, die mit den musikalischen Traditionen verschiedener Kulturen und Kontinente verbunden sind. „Das Projekt entstand aus dem Wunsch, mit klassischen Instrumenten zu experimentieren und dabei nach anderen Klangwelten, Klangfarben und Nuancen zu suchen“, erklärt Scott Anderson García. Auch das eine oder andere traditionelle Instrument komme dabei zum Einsatz.
Werke mit ungewöhnlichen Rhythmen
Bei Meisterkursen mit dem Kronos Quartet in der Philharmonie de Paris eigneten sich die Musiker Werke mit ungewöhnlichen Rhythmen an, die von ihnen auch Instinkt und Improvisationsfähigkeit verlangen. Zwei davon stammen von Komponistinnen: der Malierin Hawa Diabaté und der Chinesin Wu Man. Die übrigen Stücke entspringen der venezolanischen, katalanischen und US-amerikanischen Tradition. Abgerundet wird der Abend mit einer Uraufführung eines Arrangements von Anderson.
Doch damit nicht genug der Kreativität: Das DaBraccio Quartet hat im August auch einen Videoclip bei Youtube veröffentlicht: „Mallorca“ von Isaac Albéniz; Regie: Pau Pascual. Dabei spielen die Musiker – hier noch mit dem ehemaligen Mitglied Albert Grimalt – an traumhaften Inselschauplätzen. Eine Hommage an Mallorca und seine schützenswerte Natur.
Konzert im schmucken Stadtpalast: DaBraccio Quartet, „Folk!“, FestMusic Mallorca, 5. September, 20 Uhr, Patio des Palacio Can Vivot, C/. de Can Savellà, 4, Palma, Eintritt: 5,18 Euro (unter 21 Jahre) / 18,65 Euro / 30,09 Euro (inkl. Führung), Karten unter: ticketib.com
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