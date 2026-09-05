Faust, Mackie Messer und Jazz-Stars: Das erwartet Besucher bald im Teatre Principal

„Never change a running system“, könnte das Motto von Miquel Martorell lauten. Seit er 2024 die Leitung des Teatre Principal übernahm, läuft es dort wie geschmiert und die Zuschauerzahlen steigen stetig. Ein Hauptgrund dafür dürfte der Anspruch des Intendanten sein, für jedes Publikum etwas zu bieten: „Die deutsche Gemeinschaft fühlt sich hier sehr willkommen, denn unser Programm ist enorm abwechslungsreich“, betont Martorell im Interview mit der MZ. „Und es sind auch immer die Residenten berücksichtigt, die andere Sprachen sprechen. Bei uns gibt es nicht nur Events auf Katalanisch.“

Die neue Spielzeit wird denn auch am 25. September mit einem Theaterstück auf Spanisch eingeläutet: „Todos los ángeles alzaron el vuelo“, aufgeführt von der geschichtsträchtigen, 1978 gegründeten Kompanie La Zaranda. „Sie wird in Spanien sehr gefeiert, setzt auf schlichte Inszenierung und starke Texte“, so der Leiter. „Das Stück, das wir ausgewählt haben, handelt von diskriminierten Randgruppen – es ist kritisch und poetisch zugleich.“

Tanz und eine Faust-Oper auf Französisch

Visuell eindrucksvoll verspricht am 27. September die preisgekrönte Tanz-Show „Quiso Negro“ der Kompanie Ester Guntín zu werden, die von einem uralten Ritual inspiriert ist.

Preisgekrönt und eindrucksvoll: die Tanzchoreografie „Quiso negro“ der Kompanie Ester Guntín. / Jordi Vidal

Bis zum Start der 41. Opernsaison braucht es noch Geduld bis zum 28. Oktober. Dann geht es los mit einem Flashback aus dem Gymnasium: Goethes „Faust“ kommt auf die Bühne, und zwar auf Französisch – in Gestalt der Oper in fünf Akten von Charles Gounod, die 1859 uraufgeführt wurde. „Dabei gibt es einen bedeutenden theatralischen Teil mit Dialogen, dazu eine spektakuläre Inszenierung. Das Besondere ist, dass wir die vollständige Fassung aufführen – etwas sehr Seltenes“, sagt Martorell, selbst großer Opernliebhaber, über dieses Schmankerl – eine Produktion der Opéra de Lille und der Pariser Opéra Comique.

Im neuen Jahr geht es dann weiter mit der Zarzuela „La tabernera del puerto“ von Pablo Sorozábal (8. und 10. Januar), der Barock-Oper „Orlando furioso“ von Vivaldi (17., 19. und 21. Februar), „Pierrot Lunaire“ von Arnold Schönberg (28. April) und zum Finale Puccinis „Madama Butterfly“ (14., 16., 18. und 20. Juni).

Dreigroschenoper und Shakespeare auf Spanisch

Diese Termine liegen freilich noch in weiter Ferne, und das Teatre Principal wird im Laufe der Zeit auch noch mit einigen Events nachlegen. Zu den Highlights bis Jahresende, die bereits bekannt gegeben wurden, zählt eine sehenswerte spanische Inszenierung der „Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht und Elisabeth Hauptmann mit der berühmten Musik von Kurt Weill am 5. Dezember. In der Hauptrolle des Mackie Messer: der bekannte Rocksänger und Schauspieler Coque Malla, der in den späten 1980ern als Frontmann der Band Los Ronaldos in aller Munde war.

Coque Malla als Mackie Messer. / Nacho González

Dass Martorell ein Faible für frische, zeitgenössische Adaptionen klassischer Stoffe hat, zeigt sich auch bei zwei weiteren Theaterstücken im Programm: „Casting Lear“ von Andrea Jiménez (6. November) ist eine sehr freie Interpretation von Shakespeares „König Lear“ auf Spanisch, „El retrat de Dorian Gray“ mit Àngels Gonyalon (14. November) eine Art musikalischer Monolog auf Katalanisch, ausgehend von Oscar Wildes Kultroman.

Hochkarätiger Jazz und bekannter Liedermacher

Reine Musik darf natürlich auch nicht fehlen. So beherbergt die Bühne des Theaters Konzerte von zwei großen Jazzfestivals: Am 25. November beglückt die US-amerikanische Jazzsängerin und Komponistin Cécile McLorin Salvant (drei Grammys) gemeinsam mit dem Pianisten Sullivan Fortner im Rahmen des Jazz Voyeur Festival die Zuhörer. Und am 10. Dezember feiert das Alternatilla Jazz Festival seinen krönenden Abschluss im großen Saal.

Der umtriebige mallorquinische Liedermacher Jaume Anglada hatte vor etwas über einem Jahr einen schweren Verkehrsunfall. Nun ist der Musiker wieder genesen und feiert beim Konzert am 7. November sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Ein bewährter Klassiker ist auch das Weihnachtskonzert mit den vier Chören des Theaters, für das bereits zwei Termine angesetzt sind (16./17. Dezember).

Und wer sich wundert, dass die Spielzeit offiziell am 25. September beginnt, aber tags zuvor bereits die Balearen-Sinfoniker den Saal für ein kurzweiliges Konzert mit Filmmusik in Beschlag nehmen: Das hat schon seine Richtigkeit. „Sie haben ihr eigenes Programm und kommen natürlich immer zu uns“, sagt Martorell. „Aber ein Theater muss die Saison mit Theater eröffnen.“

Ran an die Karten: Der Verkauf der Abos hat am 2. September begonnen. Start für den Verkauf der Einzelkarten ist am 5. September. Teatre Principal de Palma, Carrer de la Riera, 2, Mi.–Sa. 11–14 und 17–21 Uhr, teatreprincipal.com

Bühnenevents bis Jahresende im Großen Saal 25.9. La Zaranda, „Todos los ángeles alzaron el vuelo“, Theater, Spanisch

27.9. Cia. Ester Guntín, „Quiso negro“, Tanz, ohne Text

30.9. Josep R. Cerdà, „L’arquitecte“, Theater, Katalanisch, Fira B!

2.10. Ovnipresents, „Bachata“, Theater, Spanisch/Katalanisch

28.10.–1.11. Charles Gounod, „Faust“, Oper, Französisch

5.11. Sa Boira, „El labrador de más aire“, Theater, Spanisch

6.11. Andrea Jiménez (nach Shakespeare), „Casting Lear“, Theater, Spanisch

7.11. Jaume Anglada, Musik, Katalanisch/Spanisch

13.11. Olga Neuwirth / Ensemble Phace, Festival ME_MMIX cine-con cierto, Musik/Film

14.11. Mit Àngels Gonyalons (nach Oscar Wilde), „El retrat de Dorian Gray“, Theater, Katalanisch

22.11. Banda de Municipal de Música de Santanyí, Konzert zu Santa Cecilia

25.11. Cécile McLorin Salvant und Sullivan Fortner, Jazz Voyeur Festival, Konzert

29.11. Ausgehend von Jacques Offenbach, „Tot fent ‚La bella Helena‘“, Musical, Katalanisch

3.12. Lluïsa Cunillé, „Dinamarca“, Theater, Katalanisch

5.12. Bertolt Brecht / Kurt Weill, mit Coque Malla, „Die Dreigroschenoper“, Theater mit Musik, Spanisch

10.12. Alternatilla Jazz Band, Musik, Abschlusskonzert des Alternatilla-Festivals

13.12. Nach Delphine de Vigan, „Les gratitudes“, Theater, Spanisch

16./17.12. Traditionelle Weihnachts-Konzerte mit den vier Chören des Teatre Principal, Musik

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