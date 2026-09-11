Missbrauch, Psychiatrie, Rettung durch Musik: Heute teilt Pianist James Rhodes gegen Snobs aus

Der britisch-spanische Pianist James Rhodes (51) gilt als „Enfant terrible“ der klassischen Musik und ist für sein Charisma und seinen Humor auf der Bühne bekannt. Für das Programm „Manía“ (12.9., Trui Teatre) schöpft er aus seiner eigenen Geschichte: dem Missbrauch in der Kindheit durch einen Lehrer, seinen Aufenthalt in der Psychiatrie – und der Musik, die ihn rettete.

Wird das Konzert von Ihnen kommentiert, um klassische Musik einem breiteren Publikum näherzubringen?

Klassische Musik gehört uns allen, obwohl Konzerte für die große Mehrheit der Menschen normalerweise überhaupt nicht attraktiv sind. Bei Klavierkonzerten zum Beispiel kommt der Musiker auf die Bühne, sagt kein einziges Wort, spielt zwei oder drei Stücke von 20 Minuten oder einer halben Stunde und geht wieder. Währenddessen bleibt die Beleuchtung an und das Publikum liest das Programmheft. Ich finde das ein wenig enttäuschend. Für diese Tournee habe ich beschlossen, die Präsentation zu verändern, und erzähle den Soundtrack meines Lebens – von einer psychiatrischen Klinik in England bis zu der Hoffnung, die ich in Spanien gefunden habe. Das alles mit kurzen Stücken, die ich vorher erläutere, um einen Kontext zu geben. Außerdem werden alle Lichter ausgeschaltet, bis auf eines über der Tastatur. Das ist magisch, weil wir diesem so lärmüberfluteten Leben für etwas mehr als eine Stunde entfliehen können.

"Wenn spontan gelacht wird – großartig!"

Es gibt sogar humorvolle Momente. Haben Sie ein neues Stand-up-Comedy-Format erfunden?

So weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube schon, dass es in der Klassik viele Regeln gibt und man sie viel zu ernst nimmt, als wäre sie etwas Heiliges. Wir können etwas entspannter damit umgehen und müssen nicht glauben, dass wir im Anzug zu einem Konzert gehen, die Anzahl der Sätze einer Sonate kennen und wissen müssen, wann man applaudiert. Das halte ich für völligen Unsinn. Wenn spontan gelacht wird, während ich etwas erzähle – großartig! Denn wenn ein Konzert nicht unterhaltsam, sondern snobistisch ist, hört man klassische Musik besser bei sich zu Hause. Das Publikum soll sich willkommen und bei der Aufführung wohlfühlen. Daran ist nichts kompliziert. Man braucht nur zwei Ohren und muss genießen.

Auf Ihrer musikalischen Reise durch die Licht- und Schattenseiten Ihres Lebens gehört Ihre Kindheit mit den Urlauben in Peguera zu den hellen Momenten. Welches Stück steht dafür?

Für diese Momente gibt es ein bestimmtes Stück, aber das ist eine Überraschung. Ich freue mich sehr darauf, auf Mallorca zu spielen. Sie können sich nicht vorstellen, was es für ein Kind aus London, das die Hölle durchlebte, bedeutete, am Strand zu sein. Ich konnte für zwei Wochen von dort entkommen und hatte ein kleines bisschen wunderbare Freiheit. Für dieses Paradies werde ich immer einen großen Platz in meinem Herzen haben.

England: "das Land meiner Traumata"

Mit welchem Komponisten stellen Sie die Zeit dar, in der Sie Missbrauch erlitten haben?

Es gibt ein sehr dramatisches Stück von Brahms, das ich ausgewählt habe, um darzustellen, was England für mich bedeutet: das Land meiner Traumata und außerdem des Narzissmus. Ein anderes Stück steht für meine Liebe zu Spanien, und eines handelt vom tiefen, ursprünglichen Spanien. Dieses ist von Rachmaninov. Es beginnt mit großer Ruhe, dann kommt der Sturm, mit vier Melodien gleichzeitig. Es spiegelt meine Begeisterung wider, das Kinderschutzgesetz auf den Weg zu bringen, danach die Beschimpfungen durch die extreme Rechte und durch Teile der Presse. Diese Spaltung war ein brutaler Schock.

Hat Sie die zögerliche Haltung des Papstes enttäuscht, als er bei seinem Besuch in Spanien über sexuellen Missbrauch in der Kirche sprach?

Ich glaube, dass er zumindest etwas mehr getan hat als andere. Es ist ein sehr langer Weg, und man geht ihn Schritt für Schritt. Es bleibt noch viel zu tun. Die Kirche besitzt enorme Macht, deshalb halte ich es für einen großen Sieg, dass ein Gesetz verabschiedet wurde.

"Eine Aussage darüber, wie die Welt derzeit dasteht"

Warum haben Sie für Ihr jüngstes Album und die Tournee den Titel „Manía“ gewählt?

Es ist quasi eine Aussage darüber, wie die Welt derzeit dasteht: kurz vor dem völligen Zusammenbruch, und darüber, wie notwendig es ist, einen Fluchtweg zu haben. Ich sehe die Nachrichten und möchte mir eine Kugel in den Kopf jagen, und ich glaube, vielen Menschen geht es genauso. Deshalb verbringe ich meine Tage mit meinen Manien und versuche, durch Musik, Fotografie, meine Freundin und meinen Hund einen Lichtstrahl zu finden.

Auf Instagram zeigen Sie Ihre Leidenschaft für die Fotografie. Genießen Sie die genauso sehr wie das Klavierspielen?

Ja, ich liebe sie. Durch die Konzerte in Spanien habe ich angefangen, mich dafür zu begeistern. Als mir bewusst wurde, dass man mich dafür bezahlte, zu reisen und das zu tun, was ich am liebsten mache, nämlich Klavier zu spielen, kaufte ich mir eine Kamera, weil ich die Orte nicht vergessen wollte – für später, wenn ich alt bin und mein Gedächtnis nicht mehr richtig funktioniert. Seit ich sie gekauft habe, bin ich damit ganz in meinem Element. Ich nutze die Gelegenheit, um hier um Tipps für Orte in Palma zu bitten, die ich fotografieren kann, wenn ich im September dort bin.

James Rhodes, „Manía“, 12. September, 20 Uhr, Trui Teatre, Camí de Son Rapinya, 29, Palma. Karten: 28–40 Euro. Karten und Infos unter: truiteatre.es

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