Acht Grammys auf Mallorca: Dieses Jazz-Festival fährt große Namen auf

Er hat gleich in doppeltem Sinne den Blues. Roberto Menéndez, Leiter des renommierten Jazz Voyeur Festivals, wird zu Beginn der Präsentation des diesjährigen Programms ein klein wenig schwermütig. Die vergangenen Jahre seien nicht einfach gewesen – der Markt für Jazz wachse nicht, eher im Gegenteil. Und ein Festival mit echten Musikgrößen zu veranstalten, werde zunehmend herausfordernd. Die Musiker dürften einerseits nicht so teuer und berühmt sein, dass sie nur große Arenen als Bühne akzeptabel fänden, die Mallorca nun mal nicht habe, führt er aus. Aber natürlich müsse die Qualität stimmen und man dürfe auch nicht immer dieselben Stars holen.

Verstärkung für das Festival

Der Schlüssel dazu, weiterhin zu bestehen, liegt für Menéndez darin, die Herzen des jüngeren Publikums zu erobern und dieses Genre, bei dem der Einstieg manchmal etwas sperrig ist, für neue Zuhörer zu öffnen. „Diese Ausgabe vor der 20. ist für uns ein Übergang“, erklärt er. Ein erster Schritt, um mehr Schwung in die Sache reinzubringen: Das Festival hat Verstärkung von Red Carpet Productions als Koproduzenten bekommen. Dieses Projekt von Katia Raby Chornet in Lloret de Vistalegre kombiniert ein Tonstudio mit einem Rückzugsort für Musiker, einem Plattenlabel, Eventmanagement und Künstlerbetreuung. „Wir lieben Kooperationen und teilen die Liebe zur Musik“, erklärte Katia Raby an Menéndez’ Seite.

Die erste gemeinsam aus der Taufe gehobene Ausgabe kann sich auf jeden Fall sehen lassen: Insgesamt acht Grammys und einen Latin Grammy haben die internationalen Künstler zusammengerechnet. Und die meisten von ihnen sind zum ersten Mal beim Festival dabei.

Zwei fantastische Trios

Den Anfang macht am 29. Oktober das 2001 in São Paulo gegründete Trio Corrente – Fábio Torres (Piano), Paulo Pauelli (Kontrabass) und Edu Ribeiro (Schlagzeug) – im Konservatorium in Palma. Wenn der Festivalleiter über das Konzert der drei preisgekrönten Musiker spricht, leuchten seine Augen. „Ich glaube, die Musik aus Brasilien gehört zu den besten der Welt, und ich bin selbst ein großer Liebhaber“, sagt er. Das vor kreativer Freiheit sprühende Trio spielt eine fetzige Fusion aus traditionellem Samba-Jazz der 60er-Jahre, brasilianischer Volksmusik und moderner Jazz-Improvisation. „Wenn Jazz und Brasilien aufeinandertreffen, entsteht etwas Fantastisches“, verspricht Menéndez.

Das Trio Corrente tritt beim Jazz Voyeur Festival auf. / Veranstalter

Die nächsten fantastischen Drei spielen am 22. November im Teatre Principal d’Inca – einem Schauplatz, der zum ersten Mal ein Konzert des Festivals beherbergt. Auf der Bühne steht nichts Geringeres als das Al Di Meola Acoustic Trio um den legendären US-amerikanischen Gitarristen, der für seine virtuose Jazz-Fusion bekannt ist. Auch Flamenco, Tango und Weltmusik klingen bei diesem Sound durch – kein Wunder, nahm Al Di Meola doch damals im Jahr 1980 „Friday Night in San Francisco“ mit John McLaughlin und Paco de Lucía auf, das wohl bekannteste Live-Akustikgitarren-Album überhaupt.

Eine Perle und Blues zum Schluss

Ein Anspruch von Roberto Menéndez ist stets, den verschiedenen Strömungen aus der Jazz-Familie Tribut zu zollen. Aus der Sparte moderner Jazz ist diesmal das Konzert am 29. November im Teatre Principal vertreten: Die aufstrebende US-amerikanische Jazzsängerin und Komponistin Cécile McLorin Salvant und der Pianist Sullivan Fortner spielen als Duo ein frisches Repertoire, das brillante Gesangstechnik und melodischen Einfallsreichtum kombiniert. „Eine Sängerin allein mit einem Pianisten ist eigentlich das beste Format, das es gibt. Damit lässt sich alles ausdrücken“, sagt der Festivalleiter über die Künstlerin, die er unbedingt für das Programm gewinnen wollte. „Ich habe eine Show von ihr in Barcelona gesehen, und sie ist wahrhaftig eine Perle!“

Cécile McLorin Salvant singt im Teatre Principal. / Sullivan Fortner

Und dann ist da noch der zweite Blues, der Menéndez bewegt – aber diesmal rein in positivem Sinne. Das Abschlusskonzert am 6. Dezember im Blue Jazz Club des Hotel Saratoga gibt der auf der Insel bestens bekannte niederländische Sänger, Gitarrist und Komponist Hans Theessink. „Er ist ein Freund des Hauses und ein fantastischer bluesero“, schwärmt der Festivalleiter. Und betont, dass das Festival in den vergangenen Jahren viel zu wenig Blues im Programm hatte. „Dabei ist Blues doch die Mutter von allem, was danach kam ...“

Jetzt Karten sichern: 19. Jazz Voyeur Festival, 29. Oktober bis 6. Dezember, je 20 Uhr, verschiedene Orte in Palma und Inca, Eintritt: ab 25 Euro, Karten sind ab dem 15. September verfügbar, Infos unter: jazzvoyeurfestival.es

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