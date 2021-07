Das alljährliche Rendevouz mit der Kunstszene von Mallorca, die Nit de l'Art, steht bald wieder an: Den 16., 17. und 18. September können Sie sich schon einmal im Kalender anstreichen. Und dieses Mal wird die Kunstnacht eine ganz besondere, denn der nächtliche Ausstellungs-Streifzug mit Happening-Charakter feiert sein 25-jähriges Bestehen.

Das Ausstellungsprogramm ist bislang noch nicht bekannt. Auf jeden Fall soll die Jubiläumsausgabe aber mit einer Reihe von Aktivitäten und Führungen für ein breites Publikum (auch für Kinder) gefeiert werden.

Seit 1997 wurde die Kunstnacht immer größer

Bei einer Pressekonferenz am Freitag, den 30.7., in der Galería Pelaires sagte Frederic Pinya, Präsident des Galeristenverbandes Art Palma Contemporani: "Ich erinnere mich noch genau an die erste Nit de l'Art, in der nur wenige Menschen zusammenkamen. Das Gute erfordert Geduld und Beharrlichheit, dann führt es immer zu Ergebnissen."

Die spärlichen Besucher der ersten Edition im September 1997 hätten die Initiatoren - Pep Pinya und Xavier Fiol - nicht entmutigt, sondern im Gegenteil dazu angespornt, die Kunstnacht weiter auszubauen.

Heute hat sie eine treue Fangemeinde und ist wohl mit die bekannteste Kulturveranstaltung in der Stadt. "Wir waren die Pioniere in Spanien, danach folgten Städte wie Madrid, Barcelona oder Valencia unserem Beispiel", so Pinya. /bro