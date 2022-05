Noch bis zum 22. Mai schwingen Joan Aguiló, Rice, Taxis, Manolo Mesa und Alba Fabre Sacristán beim Saladina Art Fest in Can Picafort die Farbpinsel und schütteln die Spraydosen. Für die Besucher der fünften Ausgabe des Street-Art-Festivals werden ihre überdimensionalen Werke an den Häuserwänden und Mauern des Urlaubsorts in der Bucht von Alcúdia dann zum Greifen nah.

Organisatoren sind nach einer zweijährigen Pandemie-Pause Joan Aguiló und das Rathaus von Santa Margalida. Neben der Kunst ist zum Ende des Festivals hin (20.–22.5.) auch das Rahmenprogramm bunt: Am Freitag wird um 20 Uhr das Theaterstück „Joana E.“ aufgeführt, am Samstag gibt es Workshops, Ausstellungen und Kindertheater, am Sonntag um 11.30 Uhr geführte Besichtigungen mit den Künstlern. Infos: S. 46/47 sowie unter saladinaartfest.com