Fünf Jahre ist es her, dass die international gefeierte serbische Künstlerin Marina Abramović (75) eine Ausstellung in Palma de Mallorca hatte. Nun holt die Galerie Horrach Moyà die legendäre Meisterin der Performances, mit denen sie seit den 1970er-Jahren immer wieder ihre psychischen und körperlichen Grenzen auslotet, erneut auf die Insel: Am 23. Juli um 20 Uhr eröffnet die von Sydney Fishmann kuratierte Schau „Life Death Inbetween“.

Bis zum 17. November können Besucher eine Reihe von Fotografien und Videos sehen, Zeugnisse von Abramovićs Performances aus verschiedenen Etappen. Darunter sind Projekte wie „The Kitchen. Homage to Saint Therese“ oder „The Family. Eight Lessons On Emptiness With Happy End“ sowie neuere Arbeiten.

Star beim Atlàntida Film Fest

Zugleich ist die Künstlerin Star im Programm des Atlàntida Film Fests: Am 24. Juli wird eine Aufnahme ihres Opernprojekts „7 Deaths of Maria Callas“ gezeigt, das sie unter anderem im April an der Deutschen Oper Berlin aufgeführt hatte. Bei der Collage aus Musik, Film und Performance interpretiert Abramović an der Seite von US-Schauspieler Willem Dafoe die Tode der Operncharaktere und der Sängerin selbst. /bro