Der Galerist Juan Antonio Horrach Moyà ist am Montag (17.10.) im Alter von nur 52 Jahren überraschend verstorben. In den sozialen Netzwerken herrschte am Montag Bestürzung. Ministerpräsidentin Francina Armengol drückte in einem Tweet ihre Trauer aus. Horrach war eine der Schlüsselfiguren in der Kunstwelt auf der Insel. Außerdem war er Mitglied der Familie Horrach, der die Kette HM Hotels gehört. Der Galerist starb während eines Pferderennens in Frankreich, bei dem sein 22-jähriger Sohn Guillem ritt, an einem Herzinfarkt. Noch Minuten vorher hatte Horrach, der in seiner Jugend selbst an Pferderennen teilgenommen hatte, für ein Foto mit seinem Sohn posiert, dann ging es ihm während des Rennens selbst plötzlich schlecht. Er starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus im Rettungswagen.