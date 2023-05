Die renommierte Galería Horrach Moyà schließt am Donnerstag, den 1. Juni, nach 35 Jahren endgültig ihre Ausstellungsräume in Palma de Mallorca. In einer Mitteilung hat die Galerie bekannt gegeben, beide Standorte – im Carrer Catalunya und an der Plaça Drassana – aufzugeben. "Das Ende dieses Projekts ist ein Zeichen des Respekts, der Bewunderung und der Ehre für das, was Juan Antonio Horrach Moyà hinterlassen hat", erklärte die Familie des im Oktober 2022 unerwartet im Alter von nur 52 Jahren verstorbenen Galeristen.

