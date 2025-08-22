Ni(t)x wie hin da: Felanitx feiert wieder seine Kunstnacht mit einem bunten Programm

Rund einen Monat vor der großen Kunstnacht in Palma zeigt Felanitx am Freitag (22.8.), wie sich Kultur und eine große Sause mühelos verbinden lassen. Denn zum einen fällt die „Nitx de l’Art“ mit den Festes de Sant Agustí zusammen. Zum anderen begeht der Ort im Südosten der Insel dieses Jahr das 100. Jubiläum der traditionellen Dorffeste (verbenas) im Parc de sa Torre. Zu diesem Anlass werden die Aussteller erstmals im angrenzenden Carrer de Bellpuig Stände aufbauen, und die Nitx de l’Art dehnt sich bis zum Park aus. Dort wiederum wird am Abend eine Replik eines alten Tors eingeweiht, die als Erinnerung und Hommage an die ältesten Dorffeste von Mallorca dient.

Am offiziellen Programm sind 150 Künstlerinnen und Künstler sowie 56 Ausstellungsorte beteiligt. Bei dieser Fülle ist es wohl das Beste, sich einfach treiben zu lassen – zum Beispiel zur Fundació Barceló, die die Ausstellung „Geometría del alma“ des in Innsbruck geborenen Künstlers Martin Fiechtner präsentiert. Seine Malerei versucht, innere Zustände sichtbar zu machen, jenseits von definierten Narrativen oder erkennbaren Formen. Oder Sie gucken in der Casa de Cultura vorbei, wo unter anderem die Schau der Finalisten des diesjährigen Kunstwettbewerbs zu sehen ist. Anerkennung verdienen freilich auch die vielen Ausstellungen abseits der „konventionellen“ Räume, etwa in Restaurants, Cafés, Geschäften und auf zahlreichen Plätzen im Ort.

Kunst und Musik

Und vom „offiziellen“ Programm war deshalb die Rede, weil es inoffiziell noch mehr zu entdecken gibt: So ist Daniel Roy mit seiner renommierten, auf konstruktiv-konkrete Kunst spezialisierten Galerie zwar nicht in der Liste des Rathauses aufgeführt, macht aber trotzdem mit und öffnet am 22. und 23.8. jeweils von 19 bis 22 Uhr. Neben zwei Ausstellungen, die bis September verlängert werden, startet dort neu die Schau „Sonidos en color“ mit den grenzgängerischen Arbeiten von Nikola Dimitrov (1961, Mettlach/Saar). „Als Maler und Pianist interessiert mich das Wechselspiel zwischen Musik und Malerei. In meinen Arbeiten versuche ich die Musik mit einer bildnerischen Sprache sichtbar zu machen“, wird Dimitrov in einem Katalogtext zitiert.

Musik ist auch im Kontext der Kunstnacht stets ein wichtiges Element. Zu den Parallelveranstaltungen gehören musikalische Darbietungen von Bands und DJs. Abgesehen davon locken noch besondere Programmhighlights, darunter Workshops, eine Performance-Modenschau der jungen, preisgekrönten Designerin Aina Bennàsar auf der Plaça de s’Arraval (21.45 und 22.45 Uhr), gastronomische Aktivitäten wie eine Ausstellung mit Verkostung mallorquinischer Tapas (Restaurant Ca Na Margalida, Reservierung unter Tel. 613-64 79 44), Tanz mit Helena Obrador in der Fundació Museu Cosme Bauçà (20, 21, 22 und 23 Uhr) oder eine Schmiedevorführung (Carrer del Pare Aulí, 4, um 20 und 22 Uhr). Und lehrreiches Kino gibt es auch noch: Bei Fotografia Bennàssar wird die neu digitalisierte Version des 1927 von Mallorca Films produzierten und von Adolfo und Juan Vázquez Humasqué inszenierten Dokumentarfilms über die Weingenossenschaft von Felanitx gezeigt.

Kunstnacht Nitx de l’Art, 22. August, Programm auch noch am 23. und 24. August, Informationen zum Download auf der Website des Rathauses von Felanitx: felanitx.org

