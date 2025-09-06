Wünschelruten, Zungenstoffe, Stiere: Hier erobert die Kunst auf Mallorca neue Territorien

Auch wenn Palmas Museum für zeitgenössische Kunst übersetzt „das Bollwerk“ heißt, zeigt sich die ehemalige Festung offen für neue Impulse und für Initiativen außerhalb der eigenen Mauern. Das Es Baluard und der Inselrat von Mallorca betreiben derzeit gemeinsam ein facettenreiches Projekt namens „Biennal B“. In Zusammenarbeit mit Institutionen überall auf der Insel entstehen in diesem Rahmen interdisziplinäre Projekte, die zeitgenössische Kunst und Kunsthandwerk verbinden und einen Fokus auf Umwelt, Nachhaltigkeit und lokale Traditionen legen.

Ein Pfeiler dabei ist ein internationaler Kongress für Kunst, Kultur und Wissenschaft, der erstmals am 7. und 8. November im ehemaligen Wasserspeicher des Es Baluard stattfinden soll. Des Weiteren stehen ortsspezifische Interventionen und Performances, Workshops und natürlich auch Ausstellungen auf dem Programm. Bereits zu sehen waren ein Projekt von Alberto Baraya in Port de Sóller und eines von Marijo Ribas in Binissalem. Nun startet ein neuer Schwung. Den Auftakt im September macht eine Schau in Santanyí: „Medir la geografía: Nuevos territorios“.

Annäherungen an die Geografie

Die Ausstellung spiele mit dem Begriff der Höhe (altura), erklärt die Kuratorin Esmeralda Gómez Galera im MZ-Gespräch. Denn auf der Höhe zu sein (estar a la altura), in Bezug auf alles, was so in der Welt geschieht, sei ein Anspruch, den Kunst heutzutage erfüllen muss. „Aus künstlerischer Perspektive ist aber auch die Höhe als konkrete Ausdehnung des Raums interessant“, sagt Gómez.

Das jetzige Projekt verknüpfe die Bemühungen des griechischen Gelehrten Eratosthenes von Kyrene, vor mehr als 2.000 Jahren den Erdumfang zu bestimmen, mit den Arbeiten dreier mallorquinischer Künstler von heute: Laia Ventayol, Julià Panadès und Mar Guerrero. Sie alle eint der Versuch einer Annäherung an die Geografie, ob ästhetisch oder mathematisch. „Die Ausstellung fragt, ob die Kunst auch eine Art des Vermessens leisten kann“, so die Kuratorin.

Ein Brunnen mit Wasser- und Stromkreislauf

Bei einem Ortsbesuch wenige Tage vor der Eröffnung ist Laia Ventayol noch mitten dabei – und sieht so aus, als würde sie im Ausstellungsraum gerade nach dem Mittelpunkt der Erde suchen. Tatsächlich legt die Künstlerin letzte Hand an eine Installation, die sie ergänzend zur Hauptarbeit neu für diese Schau schuf – auch als visuelles Bindeglied zwischen den Werken. Es ist ein Brunnen, der einen Wasser- und einen Stromkreislauf kombiniert. „Er ist über Schläuche mit Wasser verbunden, das sich unter uns befindet“, erklärt sie.

Laia Ventayol mit den Wünschelruten aus ihrem Kunstprojekt. / B. Rohm

Das denkmalgeschützte Kulturzentrum S’Abeurador ist eine ehemalige Tiertränke. Inhaltlich passt das hervorragend zu Ventayols Projekt: Auf einem Bildschirm läuft ihre Videoarbeit über Wünschelrutengänger auf Mallorca, die Wasser unter der Erde aufspüren. Zwei von ihnen wirkten mit, dazu noch drei junge Schauspielstudentinnen und weitere Freiwillige. Sinn und Zweck der Sache war nicht, wirklich Wasser zutage zu fördern, sondern die Gruppe bei ihrer Exkursion in den Bergen zu begleiten, den Austausch im Kollektiv zu dokumentieren. Außerdem fertigten die Teilnehmer vielfältige Wünschelruten, von denen eine Auswahl im Raum präsentiert ist.

Zwischen Abfall, Meer und Kosmos

Ventayols Kunst korrespondiert perfekt mit den Werken der anderen beiden Künstler im Raum. Eine Wand wird beherrscht von den so ästhetischen wie nachdenklich stimmenden „Totems“, die Julià Panadès aus den materiellen Spuren menschlicher Präsenz in der Natur fertigt: Abfall und Müll. Die Kuratorin sagt über diese ganz persönlichen Messlatten für die Welt, das Ergebnis sorgsamer Beobachtung des sozialen und geografischen Umfelds: „Sie sind die Zeugnisse unseres kollektiven Schiffbruchs als Zivilisation, da wir diese Erde zerstören.“ Symbolträchtige Plastikfiguren als Maßeinheiten für unsere prekäre und widersprüchliche Existenz auf diesem Planeten.

Die "Totems" von Julià Panadès. / B. Rohm

Die Brücke zwischen Kosmos und Meeresgrund schließt Mar Guerrero: „Sie bewegt sich stets zwischen Kunst, Astronomie und Wissenschaft“, sagt Gómez. Neben neu geschaffenen Serigrafien von rätselhaften Kreaturen („Organismos“) zeigt die Künstlerin eine ortsspezifische Installation aus der Reihe „Aguas cósmicas“. Sie beinhaltet Sand sowie kugelförmige Objekte, die in ihrer finalen Form als 3D-Drucke entstehen. Dabei kommt 3D-Filament aus recycelten Muschelschalen zum Einsatz. Guerrero platziert ihre Kugeln an unwirtlichen Orten zwischen Habitat und Himmelskarte – und wirft somit auch Fragen über die Ausdehnung noch unbekannter Territorien auf.

Biennal-B-Ausstellung im Südosten: „Medir la geografía: Nuevos territorios“, Eröffnung: 5. September, 19 Uhr, bis 27. September, Kulturzentrum S’Abeurador, Santanyí, Infos zum Projekt Biennal B: esbaluard.org/biennal-b

Installation von Mar Guerrero. / B. Rohm

Zwei weitere Kunstprojekte im September Im Herbst starten zwei weitere Biennal-B-Ausstellungen: Ab dem 10. September beherbergt das Casal de Son Tugores in Alaró die Schau „Llengua de foc“. Dabei handelt es sich um eine als Bühnenvorrichtung konzipierte Textilinstallation der Künstlerin Valeria Maculan in Zusammenarbeit mit der Manufaktur Bujosa, die die mallorquinischen Flammenoder Zungenstoffe herstellt. Herzstück des Projekts ist ein großer, hängender Vorhang im Raum, auch Chorkostüme und Masken sind Bestandteile davon. Bei der Eröffnung wird ein Chor Volkslieder singen. Es geht um eine lebendige Verflechtung von Textil, Stimme und kollektiver Erinnerung. Im Museu de Mallorca eröffnet am 11. September die Installation „Hem arribat a l’infern!“ – der letzte Teil eines Projekts des bekannten Künstlers Bernardí Roig, das die Bous de Costitx (die bronzenen Stiere von Costitx) als Bezugsbild verwendet. Es geht um den Fund der Artefakte aus talaiotischer Zeit, die Jahrtausende ihrer (Nicht-)Existenz im Erdreich und ihre jetzige Abwesenheit, da sich die Köpfe im Archäologischen Museum in Madrid befinden. Die optische Illusion einer Präsenz der Stiere wird durch Repliken aus der Sammlung sowie durch ein Stillleben aus Schutt und Fragmenten heraufbeschworen, getaucht in das kontinuierliche Zucken eines Stroboskoplichts.

