Nit de l'Art 2025: Palma macht sich bereit für die große Kunstnacht

The same procedure as last year? The same procedure as every year! Die Nit de l’Art in Palma ist so etwas wie der Polarstern am Firmament der Kunstszene von Mallorca. Und er strahlt auch in seiner 29. Ausgabe ungebrochen hell: Am Dienstag (9.9.) hat der Galeristenverband Art Palma Contemporani das diesjährige Programm bei einer Pressekonferenz vorgestellt. In der kommenden Ausgabe der MZ finden Sie eine Sonderbeilage mit einer detaillierten Besprechung. Hier schon einmal ein kleiner Ausblick auf das, was kommt.

Die 14 Mitglieder des Verbands, zu denen seit Neuestem – obwohl weitab von Palma und nicht einmal auf Mallorca – auch die renommierte Galerie Hauser & Wirth Menorca gehört, warten mit mehr als 60 Künstlerinnen und Künstlern auf. Darunter sind wie immer sowohl lokale Größen wie Miquel Mesquida (Aba Art) als auch internationale Namen wie der Mexikaner Felipe Ehrenberg (Baró) oder die Deutsche Charlie Stein (CCA Andratx), die zudem am 1. Oktober um 19 Uhr zu einem Talk mit der Kuratorin Beatriz Escudero im Es Baluard eingeladen ist. Besonderen Grund zum Feiern hat die Galeria Maior in Pollença: Sie lässt anlässlich ihres 35-jährigen Bestehens mit einer Gruppenschau in den eigenen Räumen und mit gleich zwei Projekten im Kulturzentrum La Misericòrdia die Korken knallen.

Neue Orte und die "üblichen Verdächtigen"

Neben den Ausstellungen in den Galerien gibt es außerdem noch mannigfaltige Projekte in öffentlichen Kulturzentren und privaten Ausstellungsorten wie mehreren Hotels zu entdecken. Hierbei lohnt es sich, die relativ neuen Schauplätze – den Espai Cor im Rathaus, wo Keramikarbeiten von Margalida Escalas zu sehen sein werden – und die brandneuen Orte auf dem Schirm zu haben: So sind die dänische Galerie Kant Palma mit der Kollektivschau „From Ground Swells to Breaking Waves“ und das Hotel Victoria Gran Meliá, wo der argentinische Bildhauer Ramiro Oller eine Installation präsentieren wird, nun mit dabei.

Unter den „üblichen Verdächtigen“ stechen etwa die Ausstellungen von Cati Bestard, Maria Genovard, Mar Agüera und Marcos Vidal in La Misericòrdia und das Trio zeitgenössischer Künstler – Grip Face, Stella Rahola und Mabi Revuelta – in der Miró-Stiftung heraus. Dort lässt sich auch weiterhin die Ausstellung des Großprojekts „Paysage Miró“ besichtigen, wenn man noch keine Gelegenheit dazu hatte. Gleiches gilt für Casal Solleric und Es Baluard, wobei auch hier neue Projekte zur Kunstnacht starten. Das CaixaForum hat sein Programm ebenfalls mit der Nit de l’Art in Einklang gebracht. Zudem gibt es auch in diesem Jahr die beliebten, kostenlosen Führungen: So können Sie nach der Kunstnacht nochmals in Ruhe und mit fachkundiger Begleitung durch die Galerien streifen.

Nit de l’Art in Palma: 29. Ausgabe der Kunstnacht, 20. September, 18–23 Uhr, mehr Infos zum Programm finden Sie kommende Woche in der MZ und auf der Website: artpalmacontemporani.com

