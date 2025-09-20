Nit de l'Art in Palma: Was Museen, Kulturzentren und Hotels präsentieren

Als Sinnesrausch der Superlative bietet Palmas Kunstnacht nicht nur neue Ausstellungen in den Galerien, die zum Verband Art Palma Contemporani gehören. Auch eine Fülle von Highlights in Museen, städtischen Kulturzentren und an privaten Schauplätzen hat es in das offizielle Programm geschafft.

Damit lässt sich sogar eine Art Countdown bis zum eigentlichen Event am Samstag bestreiten: Das Es Baluard feiert bereits am Donnerstag (18.9.) eine Doppel-Vernissage und lockt mit neuen Projekten von Elisa Braem und Sandra Cinto. Und in der Miró-Stiftung gibt es ein frisches Trio zu entdecken: Die Ausstellungen von Grip Face, Stella Rahola Matutes und Mabi Revuelta starten am Freitagabend (19.9.).

Highlights im Herzen der Stadt

An beiden Orten wird auch die vierteilige Schau „Paysage Miró“ weiterhin ein Must-see bleiben – ebenso wie im Casal Solleric. Letzterer ergänzt sein Programm dabei mit zwei neuen Schauen von Jesús Rafael Soto und Eugenio Espinoza sowie von Pelayo Varela. Die Stadtverwaltung von Palma holt sich derweil in den Espai Cor im Rathaus – eines ihrer jüngsten kulturellen Aushängeschilder – die subtile wie tiefgründige Keramikkunst von Margalida Escalas.

Wer in Sachen Vielfalt dieses Jahr am meisten auftrumpft, ist zweifellos das Kulturzentrum La Misericòrdia: Nicht weniger als acht neue Ausstellungsprojekte gibt es dort zu entdecken. Man könnte praktisch die gesamte Nit de l’Art allein dort verbringen, wenn man wollte. Diverse Stockwerke des Gebäudes sind für die Künstlerinnen Cati Bestard, Maria Genovard und Mar Agüera reserviert. Die Kapelle beherbergt eine vielversprechende Schau von Marcos Vidal, die sich mit dem Erbe der mallorquinischen Teppichfabriken auseinandersetzt – das auch mit der persönlichen Familiengeschichte des Künstlers verwoben ist.

Zu sehen in La Misericòrdia: Marcos Vidals Projekt zur Teppichproduktion. / M. Vidal

Und dann sind da auch noch der ehemalige Wasserspeicher (Aljub), wo „Sístole“ von Óscar González aus der Taufe gehoben wird, sowie die drei Räume oberhalb davon: Dort steht dem CCA Andratx ein Saal zur Verfügung, um mit „The Real Thing“ die im Oktober folgende Schau der deutschen Künstlerin Charlie Stein anzuteasern. Zwei weitere Säle gehören der Galeria Maior aus Pollença: Sie präsentiert dort Arbeiten von Erick Beltrán sowie von Amador, Broto und Croft.

Besondere Schauplätze

Das Projekt im Aljub entspringt einer Kooperation mit der privaten Hochschule Adema. Und es ist nicht das einzige, bei dem Institutionen ihre Kräfte bündeln: So hat sich das CaixaForum erstmals für eine Ausstellung der Brüder Javier und Rafa Forteza mit dem Es Baluard zusammengetan. Im Museu de Mallorca gibt es nun die letzte Gelegenheit, die Installation von Bernardí Roig zu bestaunen, ebenfalls Frucht einer Zusammenarbeit mit dem Es Baluard. Auch nicht mehr lange zu sehen, aber wärmstens zu empfehlen ist die Fotografie-Ausstellung „España Oculta“ von Cristina García Rodero im Museu Fundación Juan March. Dort spielt zudem am Samstag von 19.30 bis 22 Uhr der Jazz-Pianist Jaume Riera.

Kommen wir zu den Schauplätzen mit den kryptischen Abkürzungen: Bei einem Abstecher zur balearischen Architektenkammer COAIB gibt es eine Installation von Pep Llambías zu sehen. Auch die Anwälte der Insel lassen sich vom Kunstfieber packen: Im ICAIB, dem Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares, ist Raum für eine Ausstellung von Paco Castillo. Wer hingegen neugierig ist, was die emsigen jungen Nachwuchstalente der Universitätsschule ADEMA fabriziert haben, kann sich die Gruppenschau „El Umbral“ in der Fundación Sa Nostra ansehen. Die Hochschule zeichnet auch noch für das Projekt im Nivia Born Boutique Hotel verantwortlich: Dort dürfen die Studenten Álex Cueto und Luis Amador ihre Werke präsentieren.

Hotels und eine neue Galerie

Die Beteiligung einiger Hotels ist inzwischen eine feste Konstante bei der Kunstnacht. Das Sant Francesc Hotel ist bereits zum siebten Mal dabei und macht zu diesem Zweck gemeinsame Sache mit der Galería Pelaires: Gezeigt wird die Installation „Illes perdudes“ mit Werken von Guillem Nadal. Hinzugestoßen ist in diesem Jahr das Hotel Victoria Gran Meliá, das damit den Geist seiner „Dolce Vita“-Vergangenheit wiederbeleben möchte. Auch hier hat Pelaires seine Hände im Spiel, um die Lobby in eine Bühne für zeitgenössische Kunst zu verwandeln: Zu sehen gibt es vier Skulpturen des argentinischen Bildhauers Ramiro Oller.

Neuer Raum der Galerie Kant aus Kopenhagen. / Nahir Fuente

Bei den privaten Ausstellungsorten sticht noch ein Neuzugang besonders heraus: Die 2004 gegründete, dänische Galerie Kant eröffnet einen Sitz im Herzen von Palma mit zwei Räume – einer zweistöckigen, 90 Quadratmeter großen Galerie in einer ehemaligen Schokoladenfabrik und, ergänzend dazu, einem historischen Apartment, das eine intimere Kunstbegegnung in häuslichem Kontext ermöglichen soll. Zur Nit de l’Art wird die neue Etappe auf Mallorca mit einer facettenreichen Gruppenausstellung eingeläutet: „From Ground Swells to Breaking Waves“ zelebriert die Befreiung, Energie, Transformation und frische Impulse.

