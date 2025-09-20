Palma im Kunstrausch: Die Perlen abseits des offiziellen Programms der Nit de l'Art

Man könnte die Nit de l’Art mit einem Festival vergleichen. Denn zum einen ist die Komponente des gesellschaftlichen Events dabei nicht außer Acht zu lassen. Wem der Trubel am Samstag zu viel ist, der kann sich übrigens auch wieder zu einer der beliebten kostenlosen Führungen anmelden, die in den kommenden Wochen angeboten werden und teilweise auch auf Englisch stattfinden. Zum anderen spielt nicht nur auf der „Hauptbühne“ die Musik – also in den Galerien, die das offizielle Programm bestreiten. Auch darüber hinaus gibt es jede Menge zu erleben, da die Veranstaltung für gewöhnlich die halbe Stadt in einen Kunstrausch versetzt, der teilweise sogar schon vor dem Wochenende beginnt. Hier eine Auswahl weiterer sehenswerter Stationen, die bis Redaktionsschluss bekannt waren.

Das „offizielle“ Off-Programm der Nit l’Art wird zum 18. Mal von Arte Visión organisiert. Zahlreiche lokale Künstler verwandeln bei dem alternativen Event die Plaça Major von 18.30 bis 23 Uhr in ein Freiluftmuseum. Dazu ist ein Rahmenprogramm mit Musik und Tanz geboten, in diesem Jahr bestehend aus DJ-Sessions von Pauline Konrad, Jonash und Kytos, Biodanza mit Abibalear, Flamenco-Jazz mit dem Trio Tres Pel Mig, einer Electro-Drum-Show von Tomeu Crespí und dem Christa Elmer Soul Trio zum feierlichen Abschluss.

Deutsche Galeristen mit dabei

Ausgelassene Stimmung herrscht in der Regel immer im Carrer de Sant Feliu, einer Hauptschlagader der Kunstwelt in Palma, an der beim Galerienbummel wohl niemand vorbeikommen wird. Dass sich dort die Menschenmassen knubbeln, ist vor allem Gerhardt Braun zu verdanken. Der Galerist will sich der Kunstnacht natürlich nicht entziehen und öffnet seine Räumlichkeiten bis 22 Uhr.

Die Tatsache, dass an den zwei Abenden zuvor zwei neue Ausstellungen eröffnen, wird sicherlich auf Interesse stoßen. Wer Mode und Kunst liebt, kann sich die Schau „Fashionista“ von Heiner Meyer ansehen. Er zählt zu den bedeutendsten Vertretern der deutschen Pop-Art. Die Ausstellung „Unfolding Light“ versammelt indes rund 40 Arbeiten von Maxim Wakultschik in einer Retrospektive. Am Samstag selbst legt Braun dann noch einmal nach und präsentiert die Gruppenausstellung "Transformation", inklusive einer Auswahl expressiv-abstrakter Werke von Publikumsliebling Leon Löwentraut, der bei dem Event auch erwartet wird.

Die Ahoy Gallery freut sich ebenso über einen Besuch und präsentiert in ihren Räumen zahlreiche Künstler wie Salva Ginard, Steffi Möllers oder Bianka Yetgin. In der Gallery Can Boni erwartet Besucher die neue Ausstellung „Objects in frame may be closer than they appear“ mit Werken von drei Künstlerinnen und drei Künstlern: Bego Riba, Álex Jul, Carmen Cañadas, Luca Monzani, Núria Bosch und Salustiano García, der 2024 mit seinem Jesusbild für die Karwoche in Sevilla eine Kontroverse ausgelöst hatte. Die Gruppenschau lädt zu einer Reflexion über unsere Betrachtung und die künstlerische Darstellung von weiblichen Körpern ein.

"Zahar cascos rojos" von Salsutiano García / Gallery Can Boni

Die Galerie Marimón eröffnet in der Kunstnacht um 19 Uhr eine Ausstellung von Kcho, einem der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler Kubas. Lluc Fluxà nutzt die Nit de l’Art, um sich aus der Sommerpause zurückzumelden und öffnet am Samstag von 17 bis 22 Uhr die Pforten. Dort kann man noch einmal die Kollektivausstellung „Llum, més llum“ bewundern, deren Titel auf die Goethe zugeschrieben Worte „Mehr Licht!“ anspielt.

Kurioserweise gibt es noch eine zweite Ausstellung, bei der der deutsche Dichter Inspirationsquelle war: Nach einem von Goethe geprägten Begriff heißt die bereits in der Vorwoche eröffnete Schau von Paula Blanco im Kunstraum Stain Projects tatsächlich „Urphänomen“ – und kreist künstlerisch um das damit verbundene Konzept. In der Kunstnacht ist die Galerie ab 19 Uhr geöffnet. Um den „Trend“ zu vervollständigen, lockt auch der unabhängige Kunstraum Taca, der sich im Hinterhof von Gerhardt Braun versteckt, mit einem deutschen Ausstellungstitel: „Der letzte blick zurück vor dem abgrund“. Dahinter verbergen sich die jüngsten Ölgemalde des mallorquinischen Künstlers Pere Butza, der den gesamten Raum in ein Verlies verwandelt.

Fotografie, Kunst und Design

Im historischen Palacio Can Marqués kann man sich am Samstagabend auf die Eröffnung der neuen Schau des dänischen Fotografen Jacob Gils freuen.

„Concept Spaces“, in denen Kunst und Design aufeinandertreffen, sind bei der Nit de l’Art ebenfalls mit von der Partie. So zum Beispiel der neue Raum Intersection im Carrer de la Samaritana, 15: Er eröffnet mit der Doppel-Ausstellung „Strength as Presence“, in der die Künstlerinnen Vera Edwards und Bianca Lee Vasquez das Thema Präsenz anhand von Körpern, Erinnerungen und Landschaften erforschen. Und die Konzept-Galerie Art Home Mallorca nahe der Plaça de Santa Eulàlia begrüßt die Nachtschwärmer der Nit de l’Art zu ihrer großen Eröffnungsausstellung „Mallorca Creativa“. Werke von lokalen bis hin zu internationalen Künstlern sollen hierbei die kreative Vielfalt auf der Insel widerspiegeln.

