Treffpunkt für Kunst und Avantgarde: Mallorcas Vorfreude auf die Art Cologne steigt

Auf Mallorca schreiten die Vorbereitungen zur Ausrichtung eines Ablegers der Kunstmesse Art Cologne voran. Sie soll im April 2026 in Palmas Kongresszentrum stattfinden . Bei einem Besuch der Art Cologne an ihrem Hauptstandort Köln begutachtete die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens am Mittwoch (5.11.) den Balearen-Stand. Auf der Messe wird schon kräftig für die Frühjahrsausgabe auf der Insel geworben.

"Kultur im Mittelpunkt"

"Die Initiative setzt Palma und die Balearen auf die kulturelle Landkarte Europas", lobte die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens nach einem Rundgang über das Messegelände in Köln. Auf der diesjährigen Art Cologne vertreten sind die auf Mallorca ansässigen Galerien Baró, Xavier Fiol, La Bibi + Reus, Fermay, Gathering, Galería de las Misiones und F2 .

Dass die weltweit renommierte Messe für zeitgenössische Kunst vom 9. bis 12. April 2026 auf Mallorca stattfinden wird, war bereits im September bekannt geworden. Bei der Art Cologne in Palma werden mehr als 90 internationale Galerien erwartet - und Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Sammler, Fachleute und Liebhaber zeitgenössischer Kunst. Die detaillierte Ausstellerliste soll im Dezember veröffentlicht werden.

Inselpolitiker und Galeristen bei einem Besuch des Balearen-Standes auf der Art Cologne 2025. / Europa Press

Wirtschaftliche Belebung

"Die Veranstaltung der Art Cologne Palma stärkt zweifellos die Bewerbung Palmas zur Europäischen Kulturhauptstadt 2031", lobte auch Palmas Bürgermeister Jaime Martínez, der genau wie Inselratspräsident Llorenç Galmés ebenfalls vom World Travel Market in London aus nach Köln gereist war. Es handele sich um ein „unverzichtbares“ Vorhaben, das dem kulturellen, künstlerischen und zeitgenössischen Kunstsektor Palmas neuen Schwung verleihe.

„Wir sind überzeugt, dass die Erweiterung der Art Cologne auch zur wirtschaftlichen und touristischen Belebung beitragen wird“, erklärte indes der Inselratspräsident Llorenç Galmés. Die Initiative mache Mallorca zum Treffpunkt für zeitgenössische Kunst und Avantgarde, der Künstlern, Galeristen, Sammlern und internationalem Publikum eine einzigartige Plattform bietet“.

Hintergrund

Dass die Art Cologne neben dem gewohnten Novembertermin in Köln im kommenden Frühjahr auch auf Mallorca stattfinden soll, begründete Art-Cologne-Direktor Daniel Hug im September mit der starken Kunstszene der Balearen. Er verwies auf die Fundació Miró Mallorca, das Museum Es Baluard und die hohe Galeriendichte in Palma. Auch die gute Erreichbarkeit der Inseln sei ein Pluspunkt. Zudem findet die internationale Kunstmesse in der Osterzeit statt, wodurch viele Besucher erwartet werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Art Cologne nach Mallorca kommt. Bereits im Jahr 2007 hatte es eine Ausgabe auf der Insel gegeben, die jedoch keine Fortführung fand. /somo