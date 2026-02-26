Ticketverkauf für Art Cologne Palma Mallorca gestartet: Das kosten die Karten für die Messe

Der Vorverkauf für das internationale Kunstevent des Frühlings ist eröffnet: Seit Mittwoch (25.2.) sind die Eintrittskarten für die Art Cologne Palma Mallorca auf der Website erhältlich. Die Messe, die von der Balearen-Regierung, dem Inselrat und dem Rathaus von Palma unterstützt wird, findet vom 9. bis 12. April im Kongresszentrum statt. Insgesamt werden - nach aktuellem Stand - 89 Galerien aus rund 20 Ländern teilnehmen.

Art Cologne Palma Mallorca: die Ticketpreise

Der frühe Vogel muss am tiefsten in die Tasche greifen: Ein Ticket für die Preview am 9. April schlägt mit 75 Euro zu Buche. Der reguläre Eintrittspreis für den 10., 11. oder 12. April beträgt 25 Euro. Zum ermäßigten Preis von 12 Euro können Kinder von 13 bis 16 Jahren, Studierende, Rentner, Menschen ab 65 Jahren und Schwerbehinderte die Messe besuchen. Entsprechende Nachweise sind am Eingang vorzuzeigen.

Für Kinder bis einschließlich 12 Jahre ist der Eintritt frei, ab 17 Jahren ist ein Erwachsenenticket erforderlich. Hunde und andere Haustiere sind auf dem Gelände nicht erlaubt.

Palmas Kongresszentrum wird zum Schauplatz der Kunstmesse. / KOELNMESSE/ARTCOLOGNEPALMAMALLORCA

Was die Besucher erwartet

Die Art Cologne Palma Mallorca wird etablierte Vertreter der internationalen Kunstszene mit jungen und experimentellen Programmen kombinieren. Mallorquinische Galerien spielen bei der Messe eine wichtige Rolle. Der künstlerische Leiter Daniel Hug betonte in diesem Sinne in der jüngsten Pressemitteilung: "Eine Kunstmesse muss immer den Ort widerspiegeln, an dem sie stattfindet. Mallorca ist - auch durch die Zusammenarbeit mit dem Galeristenverband Art Palma Contemporani - nicht nur eine Kulisse, sondern ein aktiver kultureller Bezugspunkt auf der Messe."

Der Ausstellungsrundgang wird in verschiedene, an die Architektur des Kongresszentrums angepasste Sektoren gegliedert. Im "Gran Saló" wird es Präsentationen größeren Formats geben, während der "Parkour" kompakteren und experimentelleren Projekten und neuen kuratorische Ansätze gewidmet ist. So soll eine breite Vielfalt künstlerischer Sprachen gezeigt werden. Die Messe richtet sich an ein breites Publikum - von Sammlern bis hin zu Besuchern, die sich für zeitgenössische Kunst interessieren.

Weitere Infos und Tickets gibt es auf artcologne.com