Weder Picasso noch Miró oder Warhol: Das ist das teuerste Kunstwerk auf der Art Cologne Palma Mallorca

Die Art Cologne Palma Mallorca hat am Donnerstag (9.4.) im Kongresszentrum ihre Pforten geöffnet – mit der Präsenz von 88 Ausstellern und Werken von rund 200 Künstlern. Beim Durchqueren der Räume stößt man auf Kreationen von Picasso, Miró, Warhol, Banksy, Concha Jerez, Manolo Valdés, Peter Halley, David Nash, Eva Dixon, Joana Vasconcelos oder den lokalen Künstlern Bernardí Roig, Albert Pinya, Guillem Nadal, José Fiol oder Amador.

Unter den Hunderten von Kunstwerken ist das teuerste ein Gemälde von Anselm Kiefer, einem der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Künstler nach dem Zweiten Weltkrieg. Es steht für stolze 1,3 Millionen Euro zum Verkauf. Der Stand der Galerie Kewenig präsentiert das Bild von Kiefer mit dem Titel "Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr", geschaffen zwischen 2021 und 2022.

Durch Rilke inspiriertes Werk von Anselm Kiefer

Der 1945 in Donaueschingen geborene Maler, der als Vorreiter der Neoexpressionismus gilt, ungewöhnliche Materialien nutzt und einen einzigartigen Stil voller Symbolik entwickelte, ließ sich bei diesem Werk von Rainer Maria Rilkes Gedicht "Herbsttag" (1902) inspirieren. Das Gemälde spiegelt die Farben des Hyde Park in London wider, die er nach einem Spaziergang dort wahrnahm.

Das Werk von Anselm Kiefer für 1,3 Millionen Euro. / B. Ramon

In dem hochpreisigen Werk hat Anselm Kiefer Materialien wie Emulsion, Acryl, Öl, Schellack, Blei und Seil auf Leinwand verwendet. "Blei symbolisiert hier das Gewicht der Menschheit“, erklärt Mar Pérez, Leiterin der Galerie Kewenig in Palma. Sie betont, dass Kiefer ein Künstler ist, dessen Werk kennenzulernen sich lohnt. Das zum Verkauf stehende Bild gehört zu einer Werkreihe, die Teil einer fortlaufenden Auseinandersetzung Kiefers mit Literatur und deutscher Geschichte ist.

Wird wohl jemand dieses Werk kaufen?

Kewenig stellt dieses Gemälde zusammen mit Werken des Mallorquiners Bernardí Roig, Marcelo Víquez und der aus den USA stammenden, in Sineu ansässigen Louise Despont aus, die Collagen aus alten Büchern, mallorquinischen Stoffen und Bleistiftzeichnungen kreiert. Ob sich wirklich ein Käufer findet, der mehr als eine Million Euro für das Bild von Anselm Kiefer zahlt? Mar Pérez ist der Ansicht, dass die Art Cologne Palma Mallorca sowohl wegen ihrer Dimensionen als auch wegen ihres Standorts zumindest ein vielversprechendes Setting liefert.

Im Gran Saló, der großen Halle, in der neben Kewenig weitere etablierte Galerien die größten und teuersten Messestände gebucht haben, finden sich noch einige weitere Schwergewichte der Kunstgeschichte. Die Berliner Galerie Bastian tritt beispielsweise mit einer großen Anzahl Arbeiten von Picasso an, und die Galerie Cortina aus Barcelona hat eine ganze Reihe großer Namen von Warhol über Lichtenstein bis Banksy im Angebot. Das teuerste Werk an diesem Stand ist mit 140.000 Euro ein Werk von Peter Halley, der im vergangenen Jahr eine große Ausstellung im Casal Solleric hatte.

Keramik von Picasso bei der Berliner Galerie Bastian. / B. Ramon

Galeristen und Sammler haben am Preview-Tag bereits erste Kontakte hergestellt, einige Aussteller konnten schon Erfolge verbuchen. Der künstlerische Leiter Daniel Hug eröffnete die Messe daher "mit einem positiven Gefühl" und im Bewusstsein, dass "die Erwartungen der Galerien sind, zu verkaufen". Er fügte hinzu: "Wir hoffen, einen positiven Einfluss auf die lokalen Galerien und auf das lokale Kunstökosystem zu haben."

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