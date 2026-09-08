Mehr als 50 Ausstellungen: Die Nit de l’Art feiert 30 Jahre mit großem Programm

Die Nit de l'Art in Palma hat mittlerweile stolze 30 Jahre auf dem Buckel. Der runde Geburtstag, der am Samstag (19.9.) stattfindet, schreit eigentlich nach einer großen Party. Doch das Programm zur Jubiläumsausgabe, das am Dienstag (8.9.) bei einer Pressekonferenz vorgestellt wurde, zeigt sich nicht explizit viel feierlicher als in den Vorjahren, dafür aber mit einem würdigen Aufgebot an Kunst: Mehr als fünfzig Ausstellungen und über hundert Künstlerinnen und Künstler sind mit von der Partie.

Das einzige "Geschenk", das sich der Galeristenverband Art Palma Contemporani zu diesem besonderen Anlass selbst macht, der das Event organisiert, ist ein frisches Erscheinungsbild: Das neue Grafikdesign ist vom capvespre inspiriert – jener Tageszeit, in der die Sonne untergeht und der Nacht Platz macht und in der dieses alljährliche Fest der Kunst zelebriert wird.

"Beinahe an ihrem Erfolg zugrunde gegangen"

Die Nit de l'Art ist heute ein absolutes Muss im Kulturkalender auf Mallorca und zieht eine große Schar von Besuchern an. Im September 1997 riefen Pep Pinya und Xavier Fiol über die Asociación Independiente de Galerías de Arte de Baleares die erste Nit de l’Art ins Leben. Heute umfasst sie Ausstellungen und Aktivitäten wie Führungen in Palma, Andratx, Santanyí und Pollença sowie auf der Illa del Rei auf Menorca.

"Familienfoto" von der Pressekonferenz in der Balazsi Gallery mit Kulturpolitikern und Galeristen. / G. Bosch

Fran Reus, Präsident des Galeristenverbands, hob die positive Entwicklung des Formats hervor. Nach anfänglich geringen Besucherzahlen sei die Veranstaltung später "beinahe an ihrem Erfolg zugrunde gegangen" und habe sich inzwischen stabilisiert. "Wir sind stolz darauf, wie weit wir gekommen sind", fügte Reus bei der Präsentation hinzu.

Galerien und Institutionen, auch außerhalb von Palma

Das Herzstück der Nit de l’Art 2026 bilden die Galerien von Art Palma Contemporani: ABA ART, Balazsi Gallery, Baró, CCA Andratx, Florit/Florit, Galeria Fermay, Galeria Pelaires, Galeria Reus, Galeria Xavier Fiol, Hauser & Wirth Menorca, Galeria Kewenig, LA BIBI Gallery, Pep Llabrés Art Contemporani und 6A Taller i Galeria d’Art. Neues festes Mitglied ist die von der Deutschen Anja Wolf geführte A66 Gallery in Santanyí, die auch mit Projekten in Palma präsent sein wird.

Hinzu kommen noch zahlreiche andere Ausstellungsorte und Institutionen, wie das Es Baluard, die Miró-Stiftung, die Fundación Juan March, das CaixaForum Palma, Casal Solleric und Can Balaguer, La Llotja, La Misericòrdia, das Museu de Mallorca, das die Ausstellung "Digital Splash" von dem kürzlich verstorbenen Künstler Fabrizio Plessi zeigt, sowie das Museu de Pollença.

Zu den Kooperationspartnern der Nit de l’Art zählen außerdem iGallery, Kant Galeria, das Colegio de Abogados de Baleares, die private Hochschule ADEMA – die Studierenden der Bildenden Künste stellen in der Fundación Barceló de Palma aus –, der Espai Cor im Rathaus, das Zentrum Coster Art i Natura in Pollença sowie das Nivia Born Boutique Hotel und das Sant Francesc Hotel in Palma.

In der MZ-Ausgabe vom 17. September finden Sie einen großen Programmüberblick zur Nit de l'Art.

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