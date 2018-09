MZ-Livecams: Panorama, Zoom und neue Mallorca-Perspektiven

Auch wer nicht das ganze Jahr über auf Mallorca lebt, kann mit unseren Livecams jeden Tag Insel-Impressionen erleben - und jetzt ist die Auswahl noch größer. So finden Sie auf unserer Livecam-Seite ab sofort auch einen Blick auf die Playa de Palma, auf den Kreuzfahrthafen in Palma de Mallorca sowie auf die Küste von Pollença bei Sa Marina.

Drei der Livecams verfügen darüber hinaus jetzt über eine Panorama-Funktion - die Kameras schwenken und zoomen, so dass Sie sich das ganze Bild vor Ort machen können. Die neue Funktion bieten die Livecams in der ersten Reihe: Can Pastilla, Playa de Muro sowie Port d'Andratx.

Insgesamt haben Sie auf livecams.mallorcazeitung.es (ohne www) die Wahl zwischen 18 Voransichten. Beim Anklicken öffnet sich die Übertragung der Livecam in einem separaten Fenster.

Die Kameras der neuesten Generation, die MZ-Kooperationspartner livecam-pro.com auf der gesamten Insel installiert hat, übertragen keine Standbilder, sondern zeigen rund um die Uhr bewegte Bilder in Echtzeit – dank Stream über Hochleistungsserver beim schnellsten Internet Carrier Europas, AMS-IX. /ff

