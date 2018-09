TV-Tipp: Mit dem HR durch die Bergwelt von Mallorca wandern

Eingefleischte Mallorca-Liebhaber wissen es natürlich: Die Serra de Tramuntana ist ein Wanderparadies. Der Hessische Rundfunk war mit der Kamera vor Ort und hat eine Wander-Reportage durchs Gebirge gefilmt. Wer die Sendung, die bereits im März erstmals ausgestrahlt wurde, verpasst hat, bekommt am Wochenende gleich dreimal die Chance, das Versäumte nachzuholen.

Mit der Kamera begleiten die Autoren des Films Wanderer auf der Ruta de Pedra en Sec. Der Trockensteinmauerweg beginnt in Port d'Andratx und führt von dort aus über die südwestlichen Bergdörfer Estellencs und Esporles bis ins Sóllertal. Von dort geht es vorbei an den höchsten Bergen der Insel bis zum Cap de Formentor ganz im Norden. Die Wanderungen führen mitten hinein in die gewaltige Bergwelt der Tramuntana, unter anderem auf den knapp 1.000 Meter hohen Mola de s'Esclop und über den bekannten, eigens ausgebauten Reitweg des Erzherzogs Ludwig Salvator zu Füßen des Teix-Massivs.

Die 45-minütige Reportage "Die Bergwelt Mallorcas - Wandererlebnis Tramuntana" wird am Freitag (14.9.) um 21 Uhr, am Samstag (15.9.) um 2.25 Uhr und am Sonntag (16.9.) um 15.45 Uhr im Hessischen Rundfunk (HR) ausgestrahlt. /jk