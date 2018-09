Palma de Mallorca zieht Start der Weihnachtsbeleuchtung vor

Fotogalerie: So funkelte Palma 2017

Es wird in diesem Jahr noch früher vorweihnachtlich auf Mallorca: Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca zieht auf Druck der Einzelhändler den Beginn der Weihnachtsbeleuchtung vor. Angeknipst wird sie bereits am Donnerstag, 22. November. Auf diese Weise kann die Rabattschlacht zum Black Friday am Tag darauf bei festlicher Beleuchtung stattfinden.

Ursprünglich sollte die Weihnachtsbeleuchtung am 24. November beginnen. Im Rathaus wurde auf Sicherheitsgründe verwiesen: Der Start der Weihnachtsbeleuchtung sollte nicht mit dem Black Friday zusammenfallen. Der Kompromiss: Indem schon am Tag davor die Lichter angeknipst werden, können sich die Einzelhändler über die festliche Beleuchtung freuen, ohne dass beide Ereignisse auf dasselbe Datum fallen.

Die Installation der Beleuchtung hat bereits vor zwei Wochen begonnen. Auch die Weihnachtsbuden öffnen in diesem Jahr früher, los geht es bereits am 21. November.

