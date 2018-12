Drei, zwei, eins: Palma de Mallorca erstrahlt wieder

Laser-Projektionen, Akrobatik und viel Musik: Mit einem bunten Programm hat Palma de Mallorca die Vorweihnachtszeit eingeläutet - seit Donnerstagabend (22.11.) erstrahlt die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt. Tausende kleine und große Neugierige, darunter auch viele ausländische Gäste, waren an den Borne-Boulevard gekommen, um den Start live mitzuerleben.

Um 19.30 Uhr traten Jungen und Mädchen der Vereinigung von Eltern an Krebs erkrankter Kinder auf den Balkon des Casal Solleric, um den Countdown zum Anknipsen der Beleuchtung zu sprechen. Für Begeisterung sorgten aber nicht nur die Lichter an Fassaden und Bäumen, sondern auch leuchtende Ballons, die es zum Preis von 5 Euro zu kaufen gab. Per Multimedia-Mapping wurden zudem die Fassaden von Rathaus und Casal Solleric verwandelt und zum Leben erweckt. Auf der Plaça d'Espanya schließlich sorgten überdimensionale Ameisen, Spinnen und Libellen für Aufsehen.

Fotogalerie: Impressionen vom bunten Rahmenprogramm und dem Lichterglanz

Die Weihnachtsbeleuchtung ist bis Sant Sebastià am 20. Januar in Betrieb, sonntags bis donnerstags von 17.30 bis 22 Uhr. Freitags und samstags geht das Licht um Mitternacht aus, am Heiligabend und Silvester erst um 6 Uhr morgens. /ff

Hintergrund: Alles zur Weihnachtsbeleuchtung auf Mallorca