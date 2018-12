Weihnachtsmärkte auf Mallorca 2018: der große Überblick

Unter den deutschsprachigen Insel-Bewohnern ist der Weihnachtsmarkt im Pueblo Español wohl der

bekannteste. Dieses Jahr kann dort vom 5. bis zum 9. Dezember zwischen 12 und 22.30 Uhr bei Live-Musik Glühwein geschlürft werden. Erwachsene zahlen fünf Euro Eintritt und bekommen dazu einen vino caliente gratis. Kinder unter zwölf Jahren kommen kostenlos rein. Für die ganz Kleinen ist in einem separaten Bereich dieses Jahr ein Kids Wonderland Village aufgebaut. Hier können sie Figuren, die sie aus Zeichentrickfilmen kennen, im Weihnachts-Outfit antreffen und Fotos mit ihnen knipsen. Auch Papá Noel posiert wieder mit den Gästen. Tierliebhaber finden in einer anderen Ecke Kleidung und Leinen für ihre Vierbeiner, und natürlich darf auch in diesem Jahr der Kunstschnee nicht fehlen, der zwischen den nachgebauten historischen spanischen Bauwerken herunterrieselt.

Nach mehreren erfolgreichen Jahren veranstaltet auch das Weingut Castell Miquel in Alaró (Finca Es Casteller, Carretera Alaró- Lloseta , km 8,7) vom 30. November bis zum 2. Dezember wieder einen Weihnachtsmarkt. An den ersten beiden Tagen können sich Besucher im besonderen Ambiente der Bodega von 12 bis 22 Uhr, am 2. Dezember bis 20 Uhr, mit Glühwein in Weihnachtsstimmung bringen. An den 25 Ständen gibt es neben prämierten Sant-Miquel-Weinen auch Deko-Artikel, Handgemachtes und Kleidung. Für das leibliche Wohl ist unter anderem mit Flammkuchen und Würsten aus Deutschland sowie mallorquinischem Bier gesorgt.

Puerto Portals veranstaltet vom 20. Dezember bis zum 6. Januar zum achten Mal seinen Weihnachtsmarkt. Wer sich von der Weihnachtsstimmung anstecken lassen will, kann sonntags bis donnerstags von 12 bis 21 Uhr und freitags und samstags von 12 bis 22 Uhr in den Hafen kommen. An den vierzig Ständen gibt es wie schon in den Vorjahren ein gehobenes Ambiente, weihnachtliches Essen, Kleidung und Süßes. Für die Kleinen wird im Hafen eine Mini-Eislaufbahn aufgebaut. Außerdem gibt es für sie Kurzfilme und Theaterstücke. Auch einen Geschichtenerzähler hat die Hafenleitung gebucht. Neben Live-Musik gibt es auch Darbietungen einer Tanzschule. Die Läden im Hafen sind geöffnet, der Eintritt ist frei.



Comedy und Kinderschminken im Bierkönig

Auch im Bierkönig in der Schinkenstraße geht's vom 5. bis 16. Dezember festlich zu. Am Eröffnungstag können sich die Gäste zwischen 18 und 22 Uhr mit dem mallorquinischen Comedian El Casta („Klaus Kartoffel") auf Weihnachten einstimmen. Am Wochenende und den Feiertagen hat der Markt von 12 bis 22 Uhr geöffnet, unter der Woche von 17 bis 22 Uhr. Am 6. Dezember tritt ab 12 Uhr Kinderstar Maria Bimbolles auf, am 7. Dezember gibt es Swing, am 14. Dezember kommt Komiker Jaime El Gili. Kinder dürfen am 8. und 15. Dezember ab 12 Uhr basteln, am 9. und 16. Dezember können sie sich ab 12 Uhr schminken lassen. Highlight ist eine 180 Quadratmeter große Eislaufbahn. Der Eintritt ist frei.



Lego und Bayerisches Essen in Santa Ponça

Bei der elften Ausgabe des Weihnachtsmarktes im Gewerbegebiet Son Bugadelles in Santa Ponsa sind zwischen dem 24. November und dem 16. Dezember 35 Stände aufgebaut. Werktags können Besucher zwischen 17 und 22 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen bereits ab 10 Uhr Weihnachtsflair genießen. Die Kleinen können sich wieder im Legoland austoben und an den Sonntagen auf einem Kinderflohmarkt umschauen. Zu genießen gibt es unter anderem Reibekuchen, kandierte Äpfel sowie Schweinshaxe und Leberkäse.

Auch andernorts auf der Insel geht es festlich zu

Im Kloster Lluc wird's vom 7. bis 9. Dezember zwischen 10 und 17 Uhr weihnachtlich. Die Eventfinca Mallorca in Portocolom (Carrer del Vapor Santueri, 370) lädt am 2. Dezember zwischen 11 und 16 Uhr zum Secondhand-Weihnachtsmarkt ein. Beim von der internationalen Abteilung vom Rathaus Calvià (Carrer Riu Sil) am 2. Dezember zwischen 11 und 18 Uhr organisierten Markt sammelt Papa Noél von den Kindern Wunschzettel ein. Auch in Alaró geht es am 8. und 9. Dezember bei Live-Musik weihnachtlich zu. Am 15. und 16. Dezember weihnachtet es auch beim Rata Market in Palma (10.30–20.30 Uhr, Carrer Gremi Picapedrers, 1).