Bildband-Tipp: das Mallorca der Einheimischen

Bildbände zu Mallorca gibt es viele. Der von Antonia und Alexander Feig namens „Mallorca: Mar i Muntanya" soll daher „ein Buch weniger über Mallorca, als vielmehr über die Insel der Mallorquiner" sein. „Wir zeigen nicht die Top-Plätze, sondern die innere Sicht der Einheimischen", so Fotografin Antonia Feig. Mit diesem Vorhaben begab sich das Paar zwischen 2015 und 2018 auf der Insel mehrmals auf Motivsuche. 2014 waren die beiden bereits für einen Kalender, den sie zusammen mit der mallorquinischen Top-Köchin María Solivellas des Restaurants Ca Na Toneta in Caimari angefertigt haben, fotografisch auf Mallorca unterwegs.

Aus dem Kalender-Projekt entstand die Idee, das Konzept auf ein dekoratives Coffee-Table-Book auszuweiten, das sich sowohl geschlossen als auch offen auf dem Kaffeetisch gut macht. Für zwei Kalenderwerke aus den Jahren 2015 und 2018 haben die Feigs zusammen mit dem Co-Herausgeber Jürgen Frischmann den German Design Award bekommen. Ihr vor Kurzem erschienener Mallorca-Bildband brachte dem Büro-Wilhelm-Verlag den Bayrischen Kleinverlagspreis ein. 98 Euro kostet das Buch in meerfarbenem Einband, in dem auf 264 Seiten Erklärungstexte über die Insel, poetische Sprüche, Rezepte aus Inselprodukten, Porträts von Mallorquinern wie dem Künstler Albert Pinya oder Weinliebhaber Tomeu Llabrés und Landschaftsfotos Platz finden. Bisher ist es hierzulande nur bei María Solivellas im Ca Na Toneta und ab Dezember bei Rialto Living in Palma erhältlich. Wer direkt bei Feigfotodesign bestellt, bekommt es innerhalb Europas kostenlos geliefert.