Sonnenuntergang auf Mallorca begeistert in sozialen Netzwerken

Sonnenuntergänge auf Mallorca sind das ganze Jahr über ein beliebtes Fotomotiv. Am Sonntag (16.12.) jedoch fiel die "puesta del sol" besonders eindrucksvoll aus, wie die zahlreichen Fotos zeigen, die in den sozialen Medien hochgeladen wurden - gerade so, als wäre spontan ein Fotowettbewerb ausgerufen worden.

Praktisch auf der ganzen Insel war der magische Sonnenuntergang zu beobachten, in Sant Elm im Südwesten von Mallorca genauso wie in Campos oder Cap Blanc. Am Himmel drängten sich sogenannte Altocumuli, wie die Felder und Schichten von Wolken in einer Höhe zwischen 2.400 und 6.100 Metern heißen. /ff