In diesen Kirchen feiern Sie deutsche Weihnachten auf Mallorca

In besonderem Ambiente der Kathedrale von Palma die Weihnachtsstimmung genießen. Foto: Bendgens

Seit 1971 hat die ökumenische Christvesper der beiden deutschen Kirchengemeinden auf Mallorca in Palmas Kathedrale Tradition. Auch in diesem Jahr werden am 24.12. zwei Gottesdienste gefeiert: einer um 15.30 Uhr, ein weiterer um 17 Uhr. Es sind die größten deutschsprachigen Messen außerhalb des deutschen Sprachkreises. Durch den Gottesdienst führt der katholische Pfarrer Andreas Falow, die ­Predigt hält die evangelische Pastorin Heike ­Stijohann.

Eine Übersicht über alle Gottesdienste und Messen, die um die Weihnachtsfeiertage und Neujahr auf der Insel stattfinden:

Ökumenische Christvesper

Heiligabend, 24.12., 15.30 und 17 Uhr,

Palma, Kathedrale

Katholische Gottesdienste

Erster Weihnachtsfeiertag, 25.12., 10.30 Uhr, Playa de Palma, San Fernando (weiße Strandkirche); 12 Uhr, Palma, Santa Cruz

Zweiter Weihnachtsfeiertag, 26.12., 10.30 Uhr, San Fernando, Playa de Palma

29.12., 17 Uhr, Peguera, Sant Crist (Carrer dels Pins, 16)

30.12., 10.30 Uhr, San Fernando, Playa de Palma; 12 Uhr, Palma, Santa Cruz

31.12., 17 Uhr, Peguera, Sant Crist

1.1., 10.30 Uhr, Playa de Palma, San Fernando; 12 Uhr, Palma, Santa Cruz

5.1., 17 Uhr, Peguera, Sant Crist

6.1., 10.30 Uhr, Playa de Palma, San Fernando; 12 Uhr, Palma, Santa Cruz

Evangelische Gottesdienste

23.12., 11 Uhr, Cala Ratjada, Nuestra Señora del Carmen; 17 Uhr, Peguera, Sant Crist

24.12., 17 Uhr, Peguera, Sant Crist; 17 Uhr, Cala Ratjada, Nuestra Señora del Carmen

25.12., 17 Uhr, Peguera, Pfarrkirche

30.12., 11 Uhr, Cala Ratjada, Nuestra Señora del Carmen; 17 Uhr, Peguera, Sant Crist

31.12., 17 Uhr, Peguera, Sant Crist