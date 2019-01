Frühlingsboten: Auf Mallorca blühen die ersten Mandelbäume

Frühblüher-Baum in Galilea.

Frühblüher-Baum in Galilea. Foto: Joan Ferrà

Der große Blütenzauber auf Mallorca beginnt. MZ-Leser Joan Ferrà schickte uns dieses Bild von diesem Mandelbaum in Galilea, der sich schon sehr früh für das große Blütenfest in Schale geworfen hat. Das Bild sei am 30. Dezember entstanden. Auch im vergangenen Jahr erreichte die Redaktion das erste Mandelblüten-Foto bereits vor dem Jahreswechsel.

Je nach Baumsorte, Wetter und Lage blühen die Mandeln früher oder später. Die volle Blütenpracht erlebt man auf Mallorca meist ab Mitte oder Ende Januar. Wenn Sie besonders schöne Fotos schießen, schicken Sie uns diese gerne zu: per Mail (web.mz@epi.es) oder auch per WhatsApp. Sehen Sie hier die schönsten Eindrücke der Mandelblüte auf Mallorca aus dem vergangenen Jahr. /tg