TV-Tipp: Noch mehr prachtvolle Mallorca-Gärten in "Queerbeet extra"

Am Montag (28.1.) um 19 Uhr präsentiert der Bayerische Rundfunk in seinem Format "Queerbeet extra" erneut Gartenschönheit auf Mallorca. Dieses Mal gewährt die Sendung mit Moderatorin Sabrina Nitsche unter anderem Einblicke in das Landgut Raixa, dessen Garten zu den ältesten der Balearen-Insel gehört.



Aus dem Archiv: Rundgang in den Gärten von Raixa



Das Filmteam besucht auch Heidi Göbel, die essbare Blüten auf Mallorca anbaut und regional verkauft. Für die Südafrikanerin mit deutschen Wurzeln gehören Blumen zu jeder Mahlzeit.

Einen mediterranen Garten hat Erika Könn zu zeigen. Sie setzt auf heimische und pflegeleichte Pflanzen, um Ressourcen zu sparen. Blühen soll es natürlich trotzdem, zum Beispiel Lavendel oder Strandflieder wachsen großflächig in von ihr geplanten Gärten.Von großen Rasenflächen ist dort nichts zu sehen. /jh