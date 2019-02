Auf diesen Routen können Sie die Mandelblüte auf Mallorca bewundern

Sie möchten wissen, wo man auf Mallorca am besten die Mandelbäume in voller Blüte betrachten kann? Folgen Sie doch den neun Routen, die wir auf einer interaktiven Karte am Ende dieser Meldung zusammengestellt haben, und lassen Sie sich von der Blütenpracht verzaubern. Am Wegesrand der aufgeführten Routen stehen besonders viele Mandelbäume, manchmal handelt es sich um ganze Mandelplantagen.

Wann die Mandelbäume zu blühen beginnen, ist je nach Baumsorte, Lage und Wetter unterschiedlich. Die volle Blütenpracht kann man auf Mallorca meist ab Mitte oder Ende Januar bewundern. Allerdings kann es sich lohnen, schon früher nach blühenden Bäumen Ausschau zu halten – so erreichte die Redaktion das erste Mandelblüten-Foto bereits vor dem Jahreswechsel. Wenn Sie auch besonders schöne Fotos schießen, schicken Sie uns diese gerne zu: per Mail (web.mz@epi.es) oder auch per WhatsApp.

Noch soll es etwa vier Millionen Mandelbäume auf der Insel geben. Die meisten Felder liegen am Fuße der Serra de Tramuntana, weil dort die Felder von den Wasserquellen aus dem Gebirge gespeist werden. Außerdem braucht der Mandelbaum (Prunus dulcis bot., almendro span., ametler kat.) für sein Wohlergehen – wie alle mit ihm verwandten Steinfrüchte – im Winter rund 400 Kältestunden. Wenn während der Blütezeit Frost herrscht oder der Wind die Blütenblätter wegweht, fällt die Mandelernte mager aus.

Interaktive Karte - hier blühen die Mandelbäume auf Mallorca

Die folgende Karte können Sie durch einen Klick auf das Symbol in der oberen rechten Ecke der Karte (eckige Klammern) auch in Großansicht sehen. Dann finden Sie am linken Rand pinkfarbene Blüten-Symbole, sie zeigen jeweils den Startpunkt der Route an. Wenn Sie das Blüten-Symbol anklicken, öffnet sich eine kurze Strecken-Beschreibung. Außerdem sehen Sie auf der linken Seite der Karte zu jeder Tour einen genauen Start- (A) und einen Endpunkt (B).