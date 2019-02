TV-Tipp: Reise-Doku über Mallorca, Ibiza und Menorca

"Inselurlaub auf den Balearen", eine 2016 produzierte Reise-Dokumentation, zeigt auch die Inselschönheit Mallorca. Die Sendung wird am Donnerstag (14.2.) um 17 Uhr auf 3sat ausgestrahlt. Für alle Nachtschwärmer sendet 3sat in der Nacht zu Freitag (15.2.) um 2:35 Uhr eine Wiederholung des Films von Dagmar Hase.

Neben Mallorca sind auch die Balearischen Inseln Ibiza und Menorca Schauplatz der Dokumentation. Als größte der Balearischen Inseln hat Mallorca einiges an Abwechslung zu bieten, wie es in der Programmankündigung heißt: traumhafte Strände für Pauschalurlauber im Sommer, aber auch das Tramuntana-Gebirge für Wanderfreunde oder historische Städtchen mit kulturellem Hintergrund.

Ibiza ist als Insel der Schönen und Reichen bekannt. Neben Discos bietet die Insel eine abwechslungsreiche Naturlandschaft mit immergrünen Kiefernwäldern, weißen Stränden und zerklüfteten Felsenküsten.

Nicht so glamourös wie Ibiza, dafür aber traditionell zeigt sich Menorca. So lohnt sich im Juni ein Besuch der Stadt Ciutadella, wenn diese eine Woche lang im Zeichen des Johannisfests steht. Menorca bietet Urlaubern nicht nur schöne Strände, sondern auch windumtoste Felsplateaus und den "Camí de Cavalls", einen Küstenreitweg rund um die Insel, der in Teiletappen zugänglich ist und auch Radfahrer und Wanderer anzieht.

Für Inselfreunde, aber auch solche, die es noch werden wollen, bietet diese Reise-Dokumentation schöne Eindrücke in die Vielfalt der drei Inseln. /jh