Hier sehen Sie den Karneval in Andratx

In Andratx und anderen Orten auf Mallorca finden am Wochenende (23./24. 2.) erste Karnevalsumzüge statt, die auf der Insel "rúa" oder (beim Kinderfasching) "rueta"genannt werden.

Am Samstag (23.2.) verläuft die Kostüm-Parade ab 17 Uhr durch die Dorfmitte von Andratx. Die Teilnehmer versammeln sich ab 16 Uhr auf dem Passeig de Son Mas und marschieren dann ab 17 Uhr folgende Route ab: Avinguda Son Mas –Av. de la Cúria – Joan Carles I – C/ Revdo. Matias Flexas – C/ Mallorca - C/ Metge Gaspar Pujol – C/ Palma - Av. Joan Carles I – C/ Revdo. Matias Felxas – Centro Plaça Espanya. Wer am Wettbewerb um das beste Kostüm teilnehmen will, muss sich am Freitag (22.2.) im Centre Universitari de Can Riera anmelden (bis 14.30 Uhr).

Weniger streng geht es beim Umzug im Ortsteil s'Arracó zu. Am Sonntag (24.2.) darf hier teilnehmen, wer will. Treffen - und spontanes Einschreiben - ist um 11.30 Uhr im Carrer Henriettas. Um 12 Uhr setzt sich die Parade in Bewegung. /tg