"Keramik und Tee": Das bietet die 35. Ausgabe der Keramikmesse Fira del Fang

Bereits zum 35. Mal ­findet zwischen dem 9. und 17. März vor der Kirche Verònica de Sant Marçal in Sa Cabaneta auf Mallorca die Keramik-Messe Fira del Fang statt. Das Motto dieses Jahr lautet "Keramik und Tee". Neben den traditionellen Töpfereien aus Pòrtol und Sa Cabaneta sowie Ausstellern aus anderen Orten der Insel kommen einige der 40 Standbetreiber auch vom spanischen Festland – aus Toledo, Barcelona und Asturien.

Los geht's am Samstag (9.3.) um 11 Uhr. Am Eröffnungsakt nehmen unter anderem Bürgermeister Joan Francesc Canyelles und Stadtrat Josep Ramis teil. Neben den verschiedenen Ansprachen gibt es auch ein Video zu sehen, in dem die enge Verbindung der Gemeinde Marratxí mit dem Ton, dem Tee und der Messe selbst deutlich wird.

Am Eröffnungstag spielt auch der Töpfer und Leiter des Museu del Fang, Toni Vich, Weltmusik auf Keramik-Instrumenten.

Eine weitere Neuheit der diesjährigen Ausgabe ist die "Fang Cuina", eine Initiative, die die typischen Gerichte Marratxís in Verbindung mit den Ton-Gefäßen bekannter machen möchte. 15 Restaurants der Gemeinde bieten auf der Messe zu erschwinglichen Preisen typische lokale Gerichte an, die in den von den lokalen Töpfern hergestellten Keramik-Objekten gekocht werden. Auch auf ein Showcooking mit Chef-Koch Miquel Calent am Mittwoch (13.3.) dürfen sich Besucher freuen. Calent kocht ebenfalls verschiedene Gerichte in Keramik-Gefäßen.

Das vollständige Programm mit allen Aktivitäten finden Sie unter www.bit.ly/ProgrammFiraDelFang. Öffnungszeiten: Mo.–Fr., 10–13.30 Uhr und 16–19 Uhr; Sa.–So., 10–20 Uhr. Eröffnung: Samstag, 9.3., um 11 Uhr.

Auf der Fira del Fang lassen Töpfer auf Mallorca eine jahrhundertealte Tradition wieder aufleben. Welche kuriosen Gegenstände die Mallorquiner bis vor 100 Jahren noch benutzt haben und welche Sie heute noch kaufen können, lesen Sie in der Print-Ausgabe vom 7. März 2019 oder in unserem E-Paper.